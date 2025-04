Odnos Aneli Ahmić i Luke Vujovića totalno se promenio nakon što je on tokom noći u emisiji ''Pitanja novinara'' u veoma degradirajućem kontekstu govorio o svom intimnom činu sa Aneli Ahmić, koji se desio tokom obelažavanje njenog praznika, što su takmičari shvatili kao njegovo nepoštovanje. Da su nju zabolele njegove reči koje je izrekao kao opravdanje govore i njene suze.

Biljana je istakla da su Luka i Aneli od starta imali brojne turbulencije, ali da smatra da će sve to uskoro prebroditi i prevazići.

- Luka je takođe plakao, a muška suza je malo teža od ženske samim tim što je sve javno i transparentno. Sve je ovo veliki test za njihovu ljubav s obzirom na to da se vrši pritisak na njih od strane ukućana. Njihove reakcije ne može da razume niko, osim onoga ko iskreno voli. Ja sam majka, znam i osećam. Moj čitav svoj život sam oko svoje dece i osećam ih uvek.

- Odustala sam od braka, odustala od borbe za stan koji su mi uzeli izvršitelji, izgubila jedinu važnu osobu u mom životu, moju majku . Odustala sam i od karijere, ali nikad od dece. Smisao mog života su oni i njihovi izbori. Uz njih sam i kad padaju i kad se dižu. Ovo nije patetika, već surova istina. Zaključak je vrlo prost. Luka voli Aneli i ja volim Aneli! Tvrdim da su oboje imali jako loš period iza sebe i da je vreme da se to nekako poravnja sa dobrim. A to je njihova ljubav i ako Bog da i nova zdrava porodica. U slučaju da prekinu i to ću podržati. Bitke su već dobili, ostaje im rat. A za ovaj rat koji vode sa učesnicima sam tu ja, kao i njihova armija fanova koju imaju - poručila je Biljana.