- Ja sam još u Španiji, nisam se vratio. Ja kupujem stan, ustavri menjam kuću za stan. Hoćemo u Barseloni da uzmemo. Mislio sam da će o i Sandra da uplove u te vode, ja sam to podržavao, ali izgleda da nema od toga ništa. Bio sam izričit da se ne razvodi od prve supruge, pa se on razveo. Bio sam izričit da se ne druži sa tim drugarima, pa je otišao na 8 godina tamo gde je otišao. Ja to ne podržava i mene to ne interesuje. Kod mene je dobrodošao moj sin i prva snajka i unuk. Ako se pomire on i Sandra ja ih čekam. Njihovo je da budu zajedno i srećni - rekao je Baja.