- Rekao sam vam da ne želim više o tome da pričam i da se ta tema poteže, ali nažalost hoće. Milica je opet počela da se uključuje i pisala mi je šta je pisala, dovodi me u situaciju da opet moram da pričam o tome. Moje iskreno mišljenje je da ona jeste htela da se to zna i priča, ali mi se nismo dogovarali šta ću ja da pričam. Mislim da je ona htela na neki njen način to da iznese u javnost i ne dopada joj se što sam ja to uradio. Ona je pre neki dan okačila stori sa stihovima: ''Tajna veza je glavna tema'' i ja vidim njenu ponosnu facu jer njoj to imponuje. Njoj je bilo drago što se o nama pisalo - rekao je Uroš.