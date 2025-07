Slušaj vest

Bivša učesnica "Elite" Milica Veličković odgovorila je na najave njenog bivšeg verenika Terze da će se boriti za dete svim dostupnim sredstvima.

Bliži se kraj "Elite", Terza najavljuje da će te kontaktirati i da će se boriti za dete. Da li ćeš mu se javit?

- N.N. osoba svakim danom dokazuje zbog čega će biti večiti nepomenik kod mene i moje ćerke u životu. To je jedan brižan otac kojem seva zadnjica na ekranu s devojčicama koje su mu rekle da će on da opšti sa svojom ćerkom, koje su mu vređale ćerku... Za mene je to degutantno i mišljenje o njemu nisam promenila, a mene samo neka spominje, slobodno. Meni je on blokiran, a i kada se bude završila "Elita", tad smo na moru, ne verujem da ću baš imati vremena za komunikaciju.

Često zna ironično da kaže da mu je drago što si srećno zaljubljena...

- Nisam srećno zaljubljena, niti bilo šta drugo, a i da jesam, to je moje pravo. Barbari još ni zubi nisu izašli, a ja nisam Terza, da budem u odnosu dok ne znam s detetom šta će i kako biti, kako će odrastati i ostale ključne stvari. Imam da rešavam neke bitnije stvari, a ne da se zaljubljujem sada.

Kako sada reaguješ kada vidiš da ima seks sa Kristinom Buđevac, Slađom Poršelinom...?

- Jako me je blam svega toga. Posle tetovitisa dobiće verovatno i sifilis. Nemam ništa protiv tih devojaka, jer ja sa njim nisam dugo, niti me zanima, ali me je sramota jer će to moja ćerka da gleda. Mislim da smo dosta nakupili materijala da blamiramo dete, a on samo nastavlja. Međutim, tu nema pomoći. Možda će mu pomoći njegovi roditelji, pošto sam im ja bila kriva što je on vulgaran i ostalo, a ove godine smo isto to videli.

Da li se čuješ s njegovom porodicom?

- Nisam u kontaktu sa njima, niti ima potrebe. Oni su u mojoj trudnoći pokazali ko su i šta su. Nisu pitali za dete, poslali jednu pelenu, vlažnu maramicu... To govori o njima.

Sofija Janićijević je u razgovoru s Dačom rekla da je boli ona stvar jer si bila trudna, da je o tome trebalo da razmišlja Terza. Pričala je drugačije dok si bila u "Eliti", otkud sad promena stava?

- Nije to promena stava, tako je i mislila, nego nije mogla sa mnom verbalno da se suprotstavi zbog svog vokabulara. I tada je to tako mislila, nego sada misli da ima neku podršku, pa se opustila. Suvišna mi je za komentarisanje, Anđela Đuričić tamo priča sve što bih ja rekla i to mi je dovoljno.

Kako gledaš na njene žestoke svađe s Urošem Stanićem?

- Žao mi je što mu animirka vređa porodicu, ali on mora da shvati da ona ne zna šta znači porodica. Ona samo zna da puši tablet, ništa drugo ni ne zna, tako da...

Pomenula si Anđelu. Mnogi na mrežama su te optužili da si joj se podsmevala kad si s Osmanom Karićem jela banana split, a ona te brani u "Eliti"?

- Anđeli se nisam podsmevala, to je stvar između nje i Osmana, a mene tuđe svađe i ratovi ne interesuju. Naravno da ću da je podržim jer ima normalne rezone, jedna je od retkih sa takvim rezonima kada je u pitanju tema N.N. osobe i animirke. Uvek će imati moju podršku što se tiče toga. Za ostale stvari, žao mi je šta joj se sve desilo, zbog njenih klipova i svega. To ne znači da mi je favorit, poštujem je i cenim, ali imam svog favorita.

Milena Kačavenda te često pominje u negativnom kontekstu, i juče je bilo reči o tebi tokom emisije "Pitanja gledalaca"?

- Sada sam gotovo sigurna da se ona loži na mene, nije ni čudo što su govorili da je transvestit. Gastoz ju je lepo demantovao, ona ne zna šta da kaže, ali njoj je samo bitno da se priča o meni... Ne znam što bi se toliko pričalo o nekome ko nije učesnik rijalitija već ne znam ni koliko... Razumem da izazivam i hejt i podršku, ali mislim da je stvarno opterećena mnome, ali njene rezone smo videli kada je podržala ona dva monstruma, psovala malu decu...

Ko je tvoj favorit za pobedu?

- Favorit mi je Stefan Karić, a ukoliko ne bude pobedio, volela bih da Anđela bude nagrađena za sve što je preživela i ove i one prethodne sezone.

