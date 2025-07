"Blatila mi je porodicu"

- Čuo sam da me je tužila Milica, da imamo sud 28. tako nešto... Blatila mi je porodicu, da ne pričam... Ništa nisam loše rekao, a šta sam uradio uradio sam. Da mi neko ne dozvoli da vidim dete, to je bruka i sramota, to dete ima oca - rekao je Terza i dodao: