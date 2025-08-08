Slušaj vest

Aneli Ahmić prethnodne noći gostovala je u emisiji "Narod pita" kada se uključio telefonskim putem njen bivši partner Asmin Durdžić i osuo paljubu po njoj i njenom dečku Luki Vujoviću.

- Ja se nikada nisam oglašavao na temu Asmina. Pre svega zbog Nore, jer sam i ja otac jednog deteta. Uvek sam bio za to, da on bude uz Noru, to je njegova ćerka. E, sad, on bi da bude Baja, a Baja je samo jedan. Asmin uznemirava Aneli i mene, kontantno. Želim Nori da pustim crtani na telefonu, a meni stalno stižu neke poruke i pozivi. Zovu ljudi predstavljaju se kao milioneri. On treba da se izvini Aneli i da pokaže da želi da bude otac, to je važno. Umesto tako da se ponese, on glumi mangupa. Neću mu ćutati. On je krišom objavljivao slike neke, zamislite da sada ja objavim kakve poruke mi je slao. Ja sam insistirao da Nora bude u kontaktu sa Asminom, nisam bio prisan sa Aneli pred njom iz poštovanja, jer Nora ima svog oca. Asmin treba da shvati da je jedino vredno imati dobar odnos sa svojim detetom i da treba poštovati majku svog deteta.

Foto: Printscreen

On ne zaslužuje trenutno da ima dobar odnos sa ćerkicom, jer nije pokazao nikakvu želju. Jedina osoba koja je kriva jer je razdvojen od ćerkice je on sam. Dok se ne izvini, svaki dan ću kačiti slike sa Norom. Ja sam uz Aneli, ženu koju volim, cenim je i prihvatio sam sve što je njeno. Asmin neka se oglasi, da li je zaljubljen u mene ili u Aneli, neka se izjasni. Ja, dvadeset dana zbog male Nore ćutim i trpim sve ovo što Asmin konstantno radi. Vređao mi je majku, mene je konstantno pominjao. Onda je na sve to, uzeo i krenu da šalje poruke. Siti su sve vreme stizale neke preteće poruke. Ukoliko Sita ode u policiju sa tim porukama koje ima, neko će otići u zatvor. Situ bih zamolio da ne kači neke stvari na Instagram koje kači, ali verujem da je i njoj svega preko glave - rekao je Luka, a nedugo zatim se u program uključio i Asmin.

1/7 Vidi galeriju Aneli Ahmić Foto: Printscreen, Kurir

- Dobro veče, ja sam imao dogovor sa Lukom, ja da nisam hteo da Aneli ide sa Norom, ja bih zabranio. Ja sam imao dogovor sa Lukom da se ne slika sa Norom, a taj dogovor je prekršila njena majka veštica. Mene je Luka prvi zvao. Ja sam poslao Đedoviću sve, ovde sve govori da ja lažem, ja sam se čuo sa Lukom a on mi je pretio na telefon, govorio mi je da će on meni da pokaže ko sam ja, ja dolazim u Banju Luku, a Luka ako ne dođe on je najveća pi**etina. On koriti moje dete zarad kadra. Meni je Luka pretio da će on meni da pokaže ko je on, a ko sam ja, ja ću njega da našamaram - rekao je Asmin.

- Ovo su javne pretnje, Luka i ja idemo ujutru u policiju da ga prijavimo - govorila je Aneli.

- Ja imam dokaz da se tvoj momak je**vao u Švajcarskoj, bio je prostitutka davao je matorim Švajcarcima za 100 evra, onim bauštelcima - rekao je Asmin.

Sa Asminom se sukobila uživo

Asmin je bez ustručavanja raskrinkao Aneli do koske i izneo šokantne tvrdnje.

- Ena, nijedna firma nije glasala za tebe. Pobedila si jer si kulturna. Zamerio sam ti jer si vređala Noru, ali si se ti meni izvinila i nikad više nisi spomenula. Ona je vređala tvoje dete, tako da razumem. Da sam voleo Aneli nikad je ne bih varao. Ona se meni zgadila, nisam mogao da spavam sa njom. Skidala je us***e gaćice, smrdela je na lignje dole, nije se kupala. Ta osoba je psihički poremećena. Aneli je ta koja je sa mnom živela i išla na aftere, ostavljala Noru. Hteo sam da imam kontak sa Norom, slali smo i pare i poklone. Imao sam dogovor da uzmem Noru na 15 dana, a Jasna je rekla da se ona pita. Nora bez mene ne može da napusti zemlju. Ako ovako nastavi uzeću joj kompletno starateljstvo. Ja sam veran i volim isključivo Staniju Dobrojević. Njen auto je razbila žena jer se j***vala sa njenim čovekom. Aneli nije opalio samo ko je žurio na autobus. Sa njom bude svako za dve linije. Kad sam video njene gaće izbacio sam i nju i Groficu iz kuće. Sa Bajom se nikad nisam čuo, samo sam se sprdao. Imamo dokaze, sad ćemo objaviti jer me uzima u prljava usta. Lepo sam je opomenuo da me ne uzima u usta- rekao je Asmin.

Asmin u emsiji Narod pita Foto: Printscreen

Pokreću sopstveni biznis

Poznato je da su njih dvoje započeli zajednički život i najavili da će pokrenuti bizinis, a sad su otkrili i o čemu se radi.

Naime, Vujović je putem svog profila na društvenoj mreži Instagram otkrio da su Aneli i on otvorili kanal na platformi YouTube, a po svemu sudeći tu će sa brojim pratiocima i fanovima deliti kako izgleda njihov život nakon rijalitija.

Izjava drugo plasirane Aneli: