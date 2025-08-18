Slušaj vest

- Iskreno nisam znao kakav je osećaj biti otac. Kad sam je uzeo u ruke to je bilo nešto sasvim drugo, svaki dan smo zajedno, juče je bila kod mene kući, bila je familija da je upozna, posle sam je vratio kući kod Milice. Sa Milicom je sve super, imamo zajedničko dete, na vezi smo svaki dan.

Terza sa ćerkicom:

1/6 Vidi galeriju Terza sa ćerkom Foto: Instagram

- Što se tiče ulaska u sledeću sezonu, teška je priča. Opet da se razdvojim od ćerke...treba da bude i krštenje, treba da upoznam svoje dete. Nijednom nije zaplakala pored mene, menjam pelene, ja što se tiče dece znam sve. Milica ima poverenja u mene što se dece tiče, znam sve da radim. Moji znaju da sam luda glava, i Milica nije za to da uđem, a ako uđem Milica mi je rekla da moram da pazim, da ćerka ne bi gledala neke klipove. U pravu je Milica. Barbara liči na mamu, bitno da je ona lepa, da je preslatka.

Foto: Printscreen

- Znam koliko me je Milica volela, svaka joj čast na tome kako je preživela to što sam joj uradio. To ne može da se zaboravi nikad. Mi funkcionišemo kao neka dva dobra druga i prijatelja. Ona iz dana u dan pokazuje koliko je dobra majka. Presrećan sam, Barbara je napredna, jaka je. Dosta ljudi navija da se pomirimo, ona je povređena kao devojka, kao žena, kao majka, bitno je da smo tu. Drago mi je što je dozvolila da je viđam i što nismo na sudu, upisaće me kao oca i prezime moje će dozvoliti. Biću tu sigurno za njen prvi rođendan i krštenje. Kajem se zbog Sofije, to nije vredelo. Neko ko ostavi svoju ženu, zbog druge žene je budaletina.

- Nisam išao kod Aneli na rođendan, išla je Milica. Neka je uživala i lepo se provela. Ja verujem u ljubav Luke i Aneli, stalno sam sa njima na vezi, a prekosutra idemo na ručak.

O Slađi Poršelini

- Nismo se čuli dva-tri dana. Nije mi se svidelo što objavljuje storije. Slađa je lepa devojka i zgodna, ima svoje kvalitete, upoznao sam joj porodicu. Mi smo sada u baš dobrom drugarskom odnosu, to će tako i ostati, dete mi je sada najbitnije. Slađa ima dosta kvaliteta, koje mi je pokazala tek kada smo izašli. Bila je tu za mene u pola noći. Neka se i ona malo iskulira, neka razmisli. Sve ona razume - rekao je Terza.