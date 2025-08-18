Slušaj vest

Borislav Terzić Terza nedavno je prvi put video svoju ćerku, a sada je otkrio i da se pomirio sa bivšom partnerkom Milicom Veličković.

Palo pomirenje

U emisiji "Narod pita" izjavio je da će ipak biti upisan kao otac malene Barbare ali i objasnio da je izgladio odnos sa majkom svoje mezimice.

- Moram da vam kažem da meni prilaze ljudi i plaču jer im je drago što sam upoznao ćerku. Kada smo Milica i ja prvi put šetali, ljudi su nas uslikali i eto svi su saznali. Barbara treba da odrasta i pored oca i pored majke i to je tako. Pogotovo što su ženska deca mnogo vezana za očeve i Milica je deset puta zrelija od mene. Svesna je ona da bi Barbari samo uskratila očinsku ljubav - rekao je Terza.

Ulazak u Elitu 9

Terza je priznao da li publika može da ga očekuje u novoj sezoni Elite.

- Što se tiče ulaska u sledeću sezonu, teška je priča. Opet da se razdvojim od ćerke...treba da bude i krštenje, treba da upoznam svoje dete. Nijednom nije zaplakala pored mene, menjam pelene, ja što se tiče dece znam sve. Milica ima poverenja u mene što se dece tiče, znam sve da radim. Moji znaju da sam luda glava, i Milica nije za to da uđem, a ako uđem Milica mi je rekla da moram da pazim, da ćerka ne bi gledala neke klipove. U pravu je Milica. Barbara liči na mamu, bitno da je ona lepa, da je preslatka.

- Znam koliko me je Milica volela, svaka joj čast na tome kako je preživela to što sam joj uradio. To ne može da se zaboravi nikad. Mi funkcionišemo kao neka dva dobra druga i prijatelja. Ona iz dana u dan pokazuje koliko je dobra majka. Presrećan sam, Barbara je napredna, jaka je. Dosta ljudi navija da se pomirimo, ona je povređena kao devojka, kao žena, kao majka, bitno je da smo tu. Drago mi je što je dozvolila da je viđam i što nismo na sudu, upisaće me kao oca i prezime moje će dozvoliti. Biću tu sigurno za njen prvi rođendan i krštenje. Kajem se zbog Sofije, to nije vredelo. Neko ko ostavi svoju ženu, zbog druge žene je budaletina.

