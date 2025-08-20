Slušaj vest

Bivši rijaliti učesnici Luka Vujović i Aneli Ahmić nedavno su se verili, a budući mladoženja otkrio je da njih dvoje kuju svetle planove za budućnost, daleko od zidina rijalitija.

Pokrenućemo privatni biznis

On je otkrio da osim porodičnih, imaju i poslovne ideje koje žele da sprovedu u delo.

Aneli i Luka Foto: Shutterstock, Antonio Ahel/ATAIMAGES, Antonio Ahel/ATAIMAGES

- Aneli i ja imamo dosta toga u planu, ona razmišlja da pokrene neku modnu liniju ili da se zajedno posvetimo biznisu i otvorimo brzu hranu. Ne znamo tačno, ali ćemo pokrenuti nešto. Ono što smo krenuli sada su suplementi, ona je uzela 50 odsto od mog brata, pa ćemo možda i neku radnju da otvorimo. Prezauzeti smo, gledamo da napredujemo, ne bežimo od toga jer rad je stvorio čoveka - napominje bivši rijaliti igrač

"Neću da budem Norin otac"

Na pitanje kako gleda na situaciju sa Asminom Durdžićem, bivšim partnerom Aneli sa kojim ima dete, Luka kaže da bi voleo da se izgradi dobar odnos.

- Oduvek sam smatrao da tu treba da bude dobar odnos i da nema zle krvi. Ali, verovatno ego radi sa svake strane, ali u suštini tu ispašta samo njihova ćerka. Tako da, gledam da ne komentarišem njega i ja nisam merodavan da budem deo toga. Ja samo mogu da zaštitim Aneli ako nešto bude. Najviše bih voleo da oni imaju odnos kao što ja imam sa bivšom suprugom, jer bi onda i meni dan bio normalan, ne bi bilo razloga za nervozu.

Luka Vujović napustio Elitu Foto: Pink

Ja nisam tu da budem otac Norin, ja sam prijatelj kojoj ona može da ulepša dan, a nikako da budem neko ko će da oduzima vreme koje bi mogla da provede sa svojim ocem - tvrdi Luka.

Takođe je govorio o tome da sa bivšom suprugom ima dobar odnos, ali da je sve u granicama toga kada nešto treba za dete. Međutim, to što je njegov otac loše komentarisao njega i Aneli ga je zabolelo. Detaljnije o svemu poslušajte u video prilogu u opisu teksta.

Kurir.rs/Blic

