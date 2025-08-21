Slušaj vest

Aneli Ahmić gostovala je prethodne noći na Pink televiziji, a kao i prošlog puta, na adresu studija stigli su mnogobrojni pokloni.

Bivša učesnica Elite je vodila rat sa Milenom Kačavendom do ranih jutarnjih sati u emisiji "Narod pita", a u jednom trenutku stigli su darovi i novac.

Dušica Jakovljević je predala Aneli sve što je stiglo, a onda je nastao šok.

- Ja ne mogu da verujem, ovo je za more, kupaći kostimi - rekla je Aneli.

- Pa vi ste i dron dobili - dodala je Dušica Jakovljević.

- Ovo nije realno. Jako mi je neugodno, hvala puno - zahvaljivala se Aneli.

- Šaljemo vam poklon 3.000 eura, piše majke mi - šokirano je rekla voditeljka, a Aneli je ostala bez teksta.

Aneli je bilo u početku neprijatno te nije želela da otvori kutiju, ali je to ipak učinila. Kamera je zumirala sve, a u kutiji je bio naslagan novac, tačnije evri.

Aneli Ahmić veridba Foto: Printscreen/Youtube/LukaiAneli, Antonio Ahel/ATAIMAGES

Započeli sopstveni biznis

Bivši rijaliti učesnici Luka Vujović i Aneli Ahmić nedavno su se verili, a budući mladoženja otkrio je da njih dvoje kuju svetle planove za budućnost, daleko od zidina rijalitija.

On je otkrio da osim porodičnih, imaju i poslovne ideje koje žele da sprovedu u delo.

- Aneli i ja imamo dosta toga u planu, ona razmišlja da pokrene neku modnu liniju ili da se zajedno posvetimo biznisu i otvorimo brzu hranu. Ne znamo tačno, ali ćemo pokrenuti nešto. Ono što smo krenuli sada su suplementi, ona je uzela 50 odsto od mog brata, pa ćemo možda i neku radnju da otvorimo. Prezauzeti smo, gledamo da napredujemo, ne bežimo od toga jer rad je stvorio čoveka - napominje bivši rijaliti igrač.

Ne propustiteRijalitiANELI AHMIĆ POKRENULA PRIVATNI BIZNIS! Luka je verio, pa sad otkrio - rijalitiju su rekli "zbogom", već zgrunuli pare, a evo šta planiraju dalje
aneli_torta_11082025_0013.JPG
Stars"ZBOG VERIDBE SAM DOBIO KAZNU OD 50.000" Luka Vujović zaprosio Aneli, pa udaren po džepu: Otkrio sve detalje njihovog odnosa
aneli_prosidba_11082025_0032.JPG
Stars"IMAM EMOCIJE PREMA ENI, SMIRIVAO SAM JE PREKO PORUKA" Jovan Pejić se čuje sa bivšom, a evo od koga je morao da je brani: Progovorio i o pomirenju
Jovan Pejić peja.jpeg
StarsOVO JE PRAVA REAKCIJA ANELI AHMIĆ NAKON ŠTO JE UGLEDALA PRSTEN! Luka pao na kolena, evo šta je buduća mlada prvo izgovorila
Aneli Ahmić veridba

 Aneli nakon prvog učešća u Eliti:

Prva izjava drugoplasirane učesnice Aneli Ahmić Izvor: Kurir