ŠOK U EMISIJI: ANELI DOBILA 3.000 € OD FANOVA: Voditeljka otvorila poklon kutiju i zanemela (FOTO/VIDEO)
Aneli Ahmić gostovala je prethodne noći na Pink televiziji, a kao i prošlog puta, na adresu studija stigli su mnogobrojni pokloni.
Bivša učesnica Elite je vodila rat sa Milenom Kačavendom do ranih jutarnjih sati u emisiji "Narod pita", a u jednom trenutku stigli su darovi i novac.
Dušica Jakovljević je predala Aneli sve što je stiglo, a onda je nastao šok.
- Ja ne mogu da verujem, ovo je za more, kupaći kostimi - rekla je Aneli.
- Pa vi ste i dron dobili - dodala je Dušica Jakovljević.
- Ovo nije realno. Jako mi je neugodno, hvala puno - zahvaljivala se Aneli.
- Šaljemo vam poklon 3.000 eura, piše majke mi - šokirano je rekla voditeljka, a Aneli je ostala bez teksta.
Aneli je bilo u početku neprijatno te nije želela da otvori kutiju, ali je to ipak učinila. Kamera je zumirala sve, a u kutiji je bio naslagan novac, tačnije evri.
Započeli sopstveni biznis
Bivši rijaliti učesnici Luka Vujović i Aneli Ahmić nedavno su se verili, a budući mladoženja otkrio je da njih dvoje kuju svetle planove za budućnost, daleko od zidina rijalitija.
On je otkrio da osim porodičnih, imaju i poslovne ideje koje žele da sprovedu u delo.
- Aneli i ja imamo dosta toga u planu, ona razmišlja da pokrene neku modnu liniju ili da se zajedno posvetimo biznisu i otvorimo brzu hranu. Ne znamo tačno, ali ćemo pokrenuti nešto. Ono što smo krenuli sada su suplementi, ona je uzela 50 odsto od mog brata, pa ćemo možda i neku radnju da otvorimo. Prezauzeti smo, gledamo da napredujemo, ne bežimo od toga jer rad je stvorio čoveka - napominje bivši rijaliti igrač.
