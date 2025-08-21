Slušaj vest

Aneli Ahmić gostovala je prethodne noći na Pink televiziji, a kao i prošlog puta, na adresu studija stigli su mnogobrojni pokloni.

Bivša učesnica Elite je vodila rat sa Milenom Kačavendom do ranih jutarnjih sati u emisiji "Narod pita", a u jednom trenutku stigli su darovi i novac.

Dušica Jakovljević je predala Aneli sve što je stiglo, a onda je nastao šok.

- Ja ne mogu da verujem, ovo je za more, kupaći kostimi - rekla je Aneli.

- Pa vi ste i dron dobili - dodala je Dušica Jakovljević.

- Ovo nije realno. Jako mi je neugodno, hvala puno - zahvaljivala se Aneli.

- Šaljemo vam poklon 3.000 eura, piše majke mi - šokirano je rekla voditeljka, a Aneli je ostala bez teksta.

Aneli je bilo u početku neprijatno te nije želela da otvori kutiju, ali je to ipak učinila. Kamera je zumirala sve, a u kutiji je bio naslagan novac, tačnije evri.

1/7 Vidi galeriju Aneli Ahmić veridba Foto: Printscreen/Youtube/LukaiAneli, Antonio Ahel/ATAIMAGES

Započeli sopstveni biznis

Bivši rijaliti učesnici Luka Vujović i Aneli Ahmić nedavno su se verili, a budući mladoženja otkrio je da njih dvoje kuju svetle planove za budućnost, daleko od zidina rijalitija.

On je otkrio da osim porodičnih, imaju i poslovne ideje koje žele da sprovedu u delo.

- Aneli i ja imamo dosta toga u planu, ona razmišlja da pokrene neku modnu liniju ili da se zajedno posvetimo biznisu i otvorimo brzu hranu. Ne znamo tačno, ali ćemo pokrenuti nešto. Ono što smo krenuli sada su suplementi, ona je uzela 50 odsto od mog brata, pa ćemo možda i neku radnju da otvorimo. Prezauzeti smo, gledamo da napredujemo, ne bežimo od toga jer rad je stvorio čoveka - napominje bivši rijaliti igrač.

Aneli nakon prvog učešća u Eliti: