Bivši rijaliti učesnici i novopečeni verenici Luka Vujović i Aneli Ahmić i nakon rijalitija su nastavili da neguju i uživaju u ljubavi, iako su mnogi sumnjali u njihovu emotivnu vezu i mesecima iza nas tvrdili da su zajedno samo zarad višeg cilja, odnosno fanova.

Čini se da su oni rešili da svima dokažu da je njihova ljubav jača od svega, te su se pre nekoliko nedelja verili, ali sada su i otputovali zajedno na more.

Aneli Ahmić sa Lukom Vujovićem na moru

Oni često sa svojim pratiocima na društvenim mrežama dele kako uživaju na letovanju.

Po svemu sudeći izgleda da je Aneli poželela da pojedinim dušebrižnicima totalno zapuši usta i pokaže kako se ona i Luka baškare na ležaljkama u moru, a na kojoj su tačno destinaciji sada i da li se još uvek nalaze u Turskoj ili su pak promenili lokaciju fanovi trenutno istražuju.

Oglasio se Asmin nakon Aneline veridbe

- Želim im mnogo sreće, ljubavi i uspeha! Vidim da je Nora srećna pored njih i da se Luka i Biljana baš mnogo posvećuju Nori, što je za mene jako bitno i lepo! Tako da im želim svu sreću ovog sveta i nadam se da će opstati - rekao je Alibaba, a onda je u izjavi za Pink.rs dodao:

- Slala mi je podrška neki klip gde se Luka igrao sa Norom na nekom selu što su bili i tu sam video da je Nora onako baš srećna. Tad sam promenio mišljenje o Luki i stvarno bih voleo da opstanu i da ne bude niko povređen! Sa moje strane nikad lošu reč čuti neće ni Luka ni njegova verenica.