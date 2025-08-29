On je Milicu prevario sa Sofijom Janićijević, te je tada Veličkovićeva odlučila da ga ne upiše kao oca deteta i javno je isticala da mu neće dozvoliti da viđa ćerku.

Milica tražila alimentaciju od 13.500 evra

- Razgovarali smo oko alimentacije, rekla sam mu da sam tražila 13.500 evra. To sam rekla jer je on rekao da nas je obezbedio dok je bio u rijalitiju, a to nije istina ja te pare nisam dobijala. Čekam da vidim da li će početi da radi. Neću mu tražiti 800 evra ako ima platu 1.000. Najbitnije je da on ostvari odnos sa njom. Dao mi je pare i njegovi su dali i doneli poklone i pare, nije to meni bitno - zaključila je Milica, a o čemu je još pričala poslušajte u videu koji se nalazi u okviru teksta.