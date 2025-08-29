Slušaj vest

Bivši rijaliti učesnici Borislav Terzić Terza i Milica Veličković u sve su boljim odnosima, te je Terza je nedavno upoznao svoju ćerku Barbaru, koju je dobio iz veze sa Milicom.

On je Milicu prevario sa Sofijom Janićijević, te je tada Veličkovićeva odlučila da ga ne upiše kao oca deteta i javno je isticala da mu neće dozvoliti da viđa ćerku.

Borislav Terzić Terza Foto: Instagram, Preent Screen

Ipak, nakon nekog vremena Milica je odlučila da dozvoli Terzi da posećuje naslednicu.

Terza svaki trenutak koji provede sa ćerkom deli na mrežema, a jedan detalj je privukao veliku pažnju.

Borislav Terzić Terza
Borislav Terzić Terza Foto: Printscreen Instagram

Mala Barbara u rukama drži razne čestitke, a na jednoj piše "Milice, srećan...". Svi su se zapitali da li on sprema Milici neko iznenađenje.

Milica tražila alimentaciju od 13.500 evra

Milica Veličković jasna je u svojim zahtevila od oca svoje ćerke.

- Razgovarali smo oko alimentacije, rekla sam mu da sam tražila 13.500 evra. To sam rekla jer je on rekao da nas je obezbedio dok je bio u rijalitiju, a to nije istina ja te pare nisam dobijala. Čekam da vidim da li će početi da radi. Neću mu tražiti 800 evra ako ima platu 1.000. Najbitnije je da on ostvari odnos sa njom. Dao mi je pare i njegovi su dali i doneli poklone i pare, nije to meni bitno - zaključila je Milica, a o čemu je još pričala poslušajte u videu koji se nalazi u okviru teksta.

Kurir.rs

Milica Velicković i Borislav Terzić Terza.jpg
WhatsApp Image 2025-07-19 at 11.49.40 PM (1).jpeg
WhatsApp Image 2025-07-19 at 11.13.53 PM.jpeg
Nenad Marinković Gastoz u Amidžiju
Beba.jpg

