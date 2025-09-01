Slušaj vest

Bivši rijaliti učesnik Marko Janjušević Janjuš je potvrđeno ponovni stanovnik "Elite 9", a danas je posetio zgradu televizije Pink, kako bi snimio profil.

Međutim, kad je sve završio i krenuo ka kolima tamo je sreo bivši partnerku Aneli Ahmić, koja je razgovarala sa prijateljem, dok ju je partner Luka Vujović čekao u obližnjem restoranu.

Janjuš nije mogao da ostane imun, pa je dobacivao Aneli i njenom prijatelju, a Ahmićevu je njihov susret totalno poremetio, pa je počela da šeta u krug i smeje se sama sa sobom.

Kako je to izgledalo možete pogledati u nastavku ovog teksta jer su naše kamere to zabeležile.

Prsten od 1.500 evra

Luka Vujović je za 36. rođendan Aneli Ahmić, verio svoju dragu, te joj priredio iznenađenje za pamćenje. Dobila je verenički prsten koji je zasijao na ruci, a od uzbuđenja neko vreme nije mogla da dođe sebi.

Ahmićeva je potom pokazala prsten, ne skidajući osmeh sa lica, a mediji prenose da ovaj prsten košta 1500 evra.

