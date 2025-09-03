Slušaj vest

Voditelj Darko Tanasijević ugostio je Borislava Terzića Terzu i Uroša Stanića, a jedan gledalac se uključio u program i napravio haos.

- Saša iz Jagodine kraj telefona. Terza je dobar čovek, a ovog malog neću ni da komentarišem. Terza je dobar samo ne znam što se pali kao hepo kockica. Ja takve ljude samo ignorišem i kraj, a moram da te podsetim da je Milica rekla da bi više volela da je Gastoz otac deteta - rekao je Saša u emisiji "Narod pita".

- Da, sad sam se setio - rekao je Terza.

- Tebi ona nikada neće oprostiti, to moraš da znaš. Ja sam dete razvedenih roditelja i moja majka nikad nije oprostila mom ocu. Milica njega navlači namerno da bi je on tužio i da ona određuje cifru koju će on da plaća - rekao je Saša.

- Svakako vam hvala - rekao je Terza.

- Kakvo sada Terza ima mišljenje o Anđeli i Gastozu? - glasilo je pitanje na X.

- Sve što je on radio, radio je zbog rijalitija. On je momak koji je učestvovao u drugim projektima i pobedio dok je Anđela dobar komentator, ali ne sviđaju mi se stvari koje je ona radila, a sada morališe drugima. Oni meni kao par ne idu, ne znam koliko su oni iskreni i ne pratim ih. Čim su ostali zajedno, nešto očigledno postoji samo što mi ne idu jedno uz drugo - rekao je Terza.

- Terza da li si video šta je sve izašlo o animir dami? - glasilo je pitanje na X.

- Nisam video ništa, dosta ljudi mi je govorilo njene izjave koje su bile kritične i negde njeno ponašanje vidim da je ona skroz hladna kao i da je zanima samo da je u žiži javnosti. Svi nešto pričaju, a nigde nekog krupnog dokaza... Ne mogu da verujem da je tamo pričala sve o klubu u Tetovu, a sad kao ništa nije istina - rekao je Terza.