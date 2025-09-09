Slušaj vest

Iako se činilo da su se Milica Veličković i Borislav Terzić Terza pomirili i konačno svoj odnos doveli do prijateljskog zbog ćerkice, istina je potpuno drugačija.

Milica se oglasila na Instagramu i napisala šta se dešavalo u prethodnom periodu i priznala da više neće praštati ispade.

Dete neće viđati

Veličkovićeva je otkrila nepoznate detalje odnosa sa bivšim partnerom.

- Kad će Barbarin biološki tata da je vidi? Jer je neće videti narednih 10 meseci. Svesno bira da ne bude prisutan u njenom životu, krštenju, ili bilo čemu, iako mu je data 101 prilika. Mogao je da je viđa i čuje kad god hoće. Video je za 2 meseca 7 puta, nije čuo po 7 dana. Poslednji put je po svojoj želji video pre 10 dana - napisala je Milica i dodala:

- Kad je trebao da dođe po nju, napio se i nije mogao bio je na Zlatiboru, umesto da je vodi kod lekara, imao je još milion ispada. Vređanje mene konstantno neću da komentarišem, jer sam prešla sve zbog deteta.

Niti se slažem sa ulaskom u rijaliti. Nema ništa od toga, naročito ne novac kao što pojedini misle. Jer ni od prošle sezone dok je bio unutra, da nas izdržava, nije bilo tako. Danas, ni pored mesečne zarade od 10.000 evra, nudi 300. Nama njegova milostinja ne treba, kad ni za izlazak iz stana nema ništa. I dok je bio tu, bio je beskoristan tata za medije.

- Svi koji se pričali da će biti dobar otac, moram da vas razočaram. Pomirite se sa tim da ga nije zanimalo i da se nikako nije trudio. A sve je išlo preko toga ako je želeo – mene nije interesovalo. Ne postoji laž koju nije rekao zbog sebe i njene budućnosti. Ta priča kako je on idealan, sve dokazuje suprotno. Da nije bio tu prošle sezone, možda bi sve bilo lakše za Barbaru nego da bude uz farsa od tate. Da ne bude zabune, kad bi ušao ponovo u rijaliti, problem bio bi što je prošle sezone već pokazao sve što je mogao.

Nedavno upoznao ćerkicu

Terza je nakon izlaska iz rijalitija prvi put upoznao ćerku Barbaru, a njihov susret raznežio je mnoge.

Neretko je objavljivao fotografije sa njom i nekoliko dana kasnije, te se činilo da malu Barbaru redovno viđa i da su on i Milica postigli fin dogovor oko deteta.

Javna prevara

Milica i Terza uplovili su u ljubavni odnos tokom učešća u Eliti 7 kada je i zatrudnela. Nakon izlaska ljubavni par se verio, a Borislav je prolio more suza kada je ušao u novu sezonu rijalitija i ostavio je samu u blagoslovenom stanju. Posle nekoliko nedelja Terza ju je javno prevario sa Sofijom Janićijević i uplovio u romansu sa njom.

Trudna Milica je pred Novu godinu ušla u rijaliti i suočila se sa njim kada mu je saopštila da neće biti upisan kao otac deteta, a pri svojoj odluci je stajala i nakin porođaja. Terza je do juče malu Barbaru mogao da vidi samo na slikama u Eliti.

Milica i Terza u šetnji sa ćerkicom: