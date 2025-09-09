Terza će pozvati Milicu kako bi izgladili njihov odnos

Borislav Terzić Terza ulazi u Elitu 9, a sada je stigao na sistematski pregled pred ulazak u rijaliti.

Naime, Terza će biti deo Elite 9 koja počinje 13. septembra na Pinku.

"Da sam je tužio, alimentacija bi bila 100 evra"

Terza je govorio o svom odnosu sa Milicom Veličković, alimentaciji, a dotakao se i ugovora koji je potpisao.

- Ja poštujem ovu kuću, imam dobru saradnju sa njima, zadovoljan sam sa uslovima. Milica je ljuta, ne odgovara joj što bih joj ostavljao 300- 400 evra mesečno jer smatra i da toliko ne treba za malu bebu. Da sam je tužio, nezaposlen sam, bila bi mi alimentacija 100 evra. Ne ulazim za milione, već da zaradim za bolje sutra, sređujem stan da ćerka ima gde da dođe. Trudiću se da je ne spominjem u rijalitiju - rekao je na početku.

Eksplicitni snimak

Terza je progovorio o navodnom intimnom snimku sa Slađom Poršelinom koji čuva upravo Milica Veličković.

- Snimak ne postoji - rekao je kratko.

Isplivala je informacija da će Aleksandra Nikolić moći da viđa svoju ćerku Leonu povremeno, a Terza je potvrdio da i on ima sličan tretman.

- Ja ne smem da pričam o ugovoru, ali Velika šefica je dala prostora za to, to je malo dete.

Milica kipti od besa

Veličkovićeva je napisala otvoreno pismo o Terziću i njihovom odnosu, te je javno iznela nepoznate detalje.

- Kad će Barbarin biološki tata da je vidi? Jer je neće videti narednih 10 meseci. Svesno bira da ne bude prisutan u njenom životu, krštenju, ili bilo čemu, iako mu je data 101 prilika. Mogao je da je viđa i čuje kad god hoće. Video je za 2 meseca 7 puta, nije čuo po 7 dana. Poslednji put je po svojoj želji video pre 10 dana - napisala je Milica.

