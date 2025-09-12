Slušaj vest

Bivša rijaliti učesnica Aneli Ahmić odradila je niz estetskih korekcija na licu, a potom se, samo nekoliko dana kasnije, pojavila na malim ekranima.

Naime, Aneli je sinoć gostovala u emisiji "Narod pita" i pokazala kako sada izgleda.

Ona je i dalje bila vidno otečena u licu, a imala je i flastere na kapcima.

Aneli Ahmić u emisiji otečena i sa flasterima po licu Foto: Printscreen Instagram

- Malo sam korigovala lice, još uvek sam pod flasterima. Natečena sam, a i dalje moram nositi masku, ali večeras ne nosim. Malo sam smanjila i jagodice kako mi se lice zateglo - rekla je Aneli, nakon čega je usledilo telefonsko uključenje gledalaca.

- Imaš još neke plastične operacije da uradiš? - pitala je gledateljka.

- Ma nemam. Ako mi padne na pamet uradiću još nešto - rekla je Aneli.

Lice u ožiljcima i rezovima

Aneli se ovog puta odlučila za dva popularna estetska zahvata, a reč je o takozvanom "fejsliftingu", pored kog je uradila i operaciju kapaka, ali i korekciju podbratka.

Aneli Ahmić pokazala lice nakon estetskih korekcija Foto: Printscreen Instagram, Printscreen

Nakon odrađenog ulepšavanja ona je odlučila da se snimi i pokaže rezultate, ali je naišla na različite komentare.

Kurir.rs

Ne propustiteStarsANELI AHMIĆ OTIŠLA KOD PLASTIČARA PA ODLUČILA DA PROMENI LIČNI OPIS! Evo šta je rijaliti učesnica rešila da napravi od sebe
Aneli Ahmić odlučila da promeni lični opis
StarsANELI PROGOVORILA O PROŠIRENJU PORODICE SA LUKOM: Prsten je tu, volela bih da se venčam na moru...
Aneli Ahmić i Luka Vujović
RijalitiPRVI SUSRET ANELI I JANJUŠA! Ona se pogubila kad ga je ugledala u besnoj mašini, on iskrivio vrat gledajući je, a sve pred verenikom Lukom! (VIDEO)
aneli.jpg
StarsANELI I LUKA PRAVE SVADBU! Rijaliti učesnici šokirali izjavom, sve je spremno
aneli_prosidba_11082025_0032.JPG