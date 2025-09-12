LICE ANELI AHMIĆ OTEČENO I SA FLASTERIMA Starleta posetila estetskog hirurga, a kad je došla u emisiju svi bili u šoku! Evo kako sad izgleda (FOTO)
Bivša rijaliti učesnica Aneli Ahmić odradila je niz estetskih korekcija na licu, a potom se, samo nekoliko dana kasnije, pojavila na malim ekranima.
Naime, Aneli je sinoć gostovala u emisiji "Narod pita" i pokazala kako sada izgleda.
Ona je i dalje bila vidno otečena u licu, a imala je i flastere na kapcima.
- Malo sam korigovala lice, još uvek sam pod flasterima. Natečena sam, a i dalje moram nositi masku, ali večeras ne nosim. Malo sam smanjila i jagodice kako mi se lice zateglo - rekla je Aneli, nakon čega je usledilo telefonsko uključenje gledalaca.
- Imaš još neke plastične operacije da uradiš? - pitala je gledateljka.
- Ma nemam. Ako mi padne na pamet uradiću još nešto - rekla je Aneli.
Lice u ožiljcima i rezovima
Aneli se ovog puta odlučila za dva popularna estetska zahvata, a reč je o takozvanom "fejsliftingu", pored kog je uradila i operaciju kapaka, ali i korekciju podbratka.
Nakon odrađenog ulepšavanja ona je odlučila da se snimi i pokaže rezultate, ali je naišla na različite komentare.
Kurir.rs