Aneli Ahmić u emisiji otečena i sa flasterima po licu

Bivša rijaliti učesnica Aneli Ahmić odradila je niz estetskih korekcija na licu, a potom se, samo nekoliko dana kasnije, pojavila na malim ekranima.

Naime, Aneli je sinoć gostovala u emisiji "Narod pita" i pokazala kako sada izgleda.

Ona je i dalje bila vidno otečena u licu, a imala je i flastere na kapcima.

- Malo sam korigovala lice, još uvek sam pod flasterima. Natečena sam, a i dalje moram nositi masku, ali večeras ne nosim. Malo sam smanjila i jagodice kako mi se lice zateglo - rekla je Aneli, nakon čega je usledilo telefonsko uključenje gledalaca.

- Imaš još neke plastične operacije da uradiš? - pitala je gledateljka.

- Ma nemam. Ako mi padne na pamet uradiću još nešto - rekla je Aneli.

Lice u ožiljcima i rezovima

Aneli se ovog puta odlučila za dva popularna estetska zahvata, a reč je o takozvanom "fejsliftingu", pored kog je uradila i operaciju kapaka, ali i korekciju podbratka.

Nakon odrađenog ulepšavanja ona je odlučila da se snimi i pokaže rezultate, ali je naišla na različite komentare.