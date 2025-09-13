Iako ga dugo nije bilo u rijalitiju, Anđelo Ranković ponovo ulazi u Elitu
Rijaliti
ANĐELO RANKOVIĆ OTKRIO KO JOŠ ULAZI SA NJIM U ELITU! Nakon javnog skandala i tuče sa bivšom rešio da pomrsi mnogima konce, pomenuo i Anitu! (VIDEO)
Slušaj vest
Anđelo Ranković, kojeg mnogi zovu beogradski plejboj, vraća se u rijaliti "Elita" na velika vrata.
Ranković koji je bio u žiži javnosti nakon raskida sa pobednicom prethodne sezone Anitom Stanojlović, rešio je ponovo okuša sreću unutar zidina Šimanovaca, a za Kurir je otkrio prve impresije, a dotakao se i raskida s Anitom.
- Pink mi je kao druga kuća, hvala produkciji što imaju poverenja u mene. Ovde ima dosta ljudi iz "Zadruge 1", pa mi se vraćaju sare uspomene.
Iako svake godine izađe iz rijalitija sa novom devojkom, kaže da ovog puta nema taj cilj.
Anđelo Ranković Foto: Boba Nikolić
Vidi galeriju
- Vodim se svojom energijom, šta bude biće. Da, tako se seti, sada ulazim slobodan, pa ćemo da vidimo. Sve bivše su bivše, prošlost ostavljam iza sebe.
Kurir.rs
Reaguj
Komentariši