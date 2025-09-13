Slušaj vest

Anđelo Ranković, kojeg mnogi zovu beogradski plejboj, vraća se u rijaliti "Elita" na velika vrata.

Ranković koji je bio u žiži javnosti nakon raskida sa pobednicom prethodne sezone Anitom Stanojlović, rešio je ponovo okuša sreću unutar zidina Šimanovaca, a za Kurir je otkrio prve impresije, a dotakao se i raskida s Anitom.

- Pink mi je kao druga kuća, hvala produkciji što imaju poverenja u mene. Ovde ima dosta ljudi iz "Zadruge 1", pa mi se vraćaju sare uspomene.

Anđelo Ranković se vraća u Elitu Izvor: Kurir

Iako svake godine izađe iz rijalitija sa novom devojkom, kaže da ovog puta nema taj cilj.

- Vodim se svojom energijom, šta bude biće. Da, tako se seti, sada ulazim slobodan, pa ćemo da vidimo. Sve bivše su bivše, prošlost ostavljam iza sebe.

Kurir.rs