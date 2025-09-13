Slušaj vest

Anđelo Ranković, kojeg mnogi zovu beogradski plejboj, vraća se u rijaliti "Elita" na velika vrata.

Ranković koji je bio u žiži javnosti nakon raskida sa pobednicom prethodne sezone Anitom Stanojlović, rešio je ponovo okuša sreću unutar zidina Šimanovaca, a za Kurir je otkrio prve impresije, a dotakao se i raskida s Anitom.

- Pink mi je kao druga kuća, hvala produkciji što imaju poverenja u mene. Ovde ima dosta ljudi iz "Zadruge 1", pa mi se vraćaju sare uspomene.

Anđelo Ranković se vraća u Elitu Izvor: Kurir

Iako svake godine izađe iz rijalitija sa novom devojkom, kaže da ovog puta nema taj cilj.

Anđelo Ranković Foto: Boba Nikolić

- Vodim se svojom energijom, šta bude biće. Da, tako se seti, sada ulazim slobodan, pa ćemo da vidimo. Sve bivše su bivše, prošlost ostavljam iza sebe. 

Kurir.rs

Ne propustiteStars"NORA PRIČA SAMO O JANJUŠU, NE DAJU MI DA JE VIDIM, PRATI SAMO RIJALITI" Asmin Durdžić ušao u Elitu, pa otkrio bolne detalje o naslednici
Asmin Durdžić ulazi u Elitu 9
RijalitiMILJANA KULIĆ DOŠLA U PRATNJI BIVŠEG CIMERA, PORODICE NIGDE! Nišlijka preuskoj haljini celoj u šljokicama, a tek da vidite šlic
IMG-20250913-WA0214.jpg
ŽenaSofija je oduvek htela da se uda za milionera, a ovako je uspela: "Vaš dnevni podsetnik da nikada ne izlazite sa muškarcem bez para"
Avion kojim Sofija Kralov putuje na odmor
RijalitiALEKSANDRA NIKOLIĆ SVE ŠOKIRALA, NEĆE DA UĐE U ELITU 9! Sredila se tip-top, pa upalila kameru dok je svi obasipaju pitanjima! (FOTO)
Screenshot 2025-09-13 213608.png

Asmin o Stanijinom ulasku Izvor: Kurir