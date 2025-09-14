Slušaj vest

Pevač Marinko Rokvić sa suprugom Slavicom dobio je dvojicu sinova - Nikolu i Marka, a njegova udovica oduvek je bila veoma posvećena porodici i bila mu najveća podrška. Slavica inače, slovi za ženu koja neguje prirodan izgled, te je njena poslednja fotografija, tačnije selfi, napravio haos na mrežama.

Naime, nju su hvalili da izgleda odlično za svoje godine, kao i da je odličan primer ženama kako se treba negovati prirodan izgled.

- Svaka čast kako žena izgleda za svoje godine. Negovano i prirodno - bio je jedan od komentara.

Sve je dirnula rečima o pokojnom mužu

Slavica je inače, mnoge i dirnula porukom koju je objavila nedavno, a koja je vezana za njenog pokojnog supruga Marinka Rokvića.

- Legenda kaže, nekada davno volelo se dvoje, volelo se kao niko nikada pre, ni posle njih. Iz te velike ljubavi izrodiše sinove i kćeri. Dadoše im najvrednije što su imali. Ljubav. Božansku svetinju ljudskog postojanja.

Uz aminovanje Gospoda koji je izvor upravo te čiste ljubavi. Podizali su decu, živeli kao i sav normalan svet, uz radost, poneku svađu, ljubav, pa red neslaganja. I taman kada su hteli da se posvete jedno drugom, jer deca su otišla svojim putevima, ne dade im se. Iz nekog razloga, ko će ga sada znati kog, od dvoje, od kojih je sve poteklo ostade jedno. Ostade ono jedno da živi ili da mre.

