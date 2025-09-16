Slušaj vest

Asmin Durdžić na iznenađenje mnogih ušao je u Elitu 9 sa željom da nakon dve godine ispriča svoju stranu priče i dokaže da je njegova bivša partnerka Aneli Ahmić, kako navodi, ispričala razne neistine o njihovom odnosu.

Kada se Aneli prvi put pjavila u rijalitiju i izjavila da ju je muž prevario sa Stanijom Dobrojević nastao je haos. Dok je Stanija tvrdila da nije znala da je Asmin zauzet, Ahmićeva je ponavljala da je prevarena žena.

Upoznavanje sa Stanijom

Asmin je rešio javno da progovori o situaciji koja već neko vreme nikome nije jasna, te je otkrio detalje upoznavanja i početka ljubavi sa Stanijom.

- Kako se desilo tvoje poznanstvo sa Stanijom - pitao je voditelj.

- Stanija i ja smo se kuckali...Namerno sam naručio 300 ili 400 komada kompletića da bi zakupio njenu pažnju. Mi smo se počeli kuckati krajem juna, pisali, lagao sam je da imam dete i za Aneli. Ona mi je rekla da nikada neće ići sa mnom na piće, ja sam u tri ujutru bukirao kartu i avionsku kartu u Majamiju. Sj*bao sam se, bukirao sam hotel na sat vremena od nje. Uzeo sam stan sebi preko puta nje i kada sam trebao da krenem, rekao sam joj to veče da imam dete, spustila mi je vezu i nije htela da mi se javi - govorio je Asmin i priznao da je u početku lagao sve vezano za svoju partnerku:

Slagao sam sve za Aneli

- Nikada nisam rekao ime "Aneli", a kada bi me pitala, bio sam spreman da pokažem tuđu sliku. Slagao sam da je majka tog deteta predivna žena i radi u pekari. Sve sam lagao za Aneli, nisam hteo da priznam. Imam poruke gde sam pisao Aneli da sam u ozbiljnoj vezi. Ja je pomirim sa Groficom i ona me smara non stop, ne znam kako da opišem. Ne bih joj otišao na sahranu, ona je za mene mrtva, sahranjena. Ja kada njega gledam, vidim sebe, njega razumem, nemam ništa protiv Luke - rekao je Asmin.

Prvo oglašavanje Stanije nakon Asminovog ulaska

Dobrojevićeva je dala sud o prvim danima svog partnera u Beloj kući, te je priznala da je zadovoljna kako se snašao.

- Asmin se fantastično snašao s obzirom da je tek ušao i to po prvi put. Zavrteo je priču u prvih 24 sata, tera svoj rijaliti i za sada mu dobro ide - kaže Stanija, koja nije želela da daje na značaju njegovom druženju sa Milenom Kačavendom.

- Tek je drugi dan, prerano je da se bilo koja druženja još komentarišu...

