Asmin Durdžić postao je učesnik "Elite 9" gde iznosi sav prljav veš iz odnosa sa Aneli Ahmić. On u rijalitiju s vremena na vreme pomene i svoju devojku Staniju Dobrojević, za koju se očekuje da se uskoro useli na imanje u Šimanovcima.

Za sve krivi Anelinu majku

U toku emisije "Gledanje snimaka" Asmin je nastavio da priča o Aneli i celoj porodici Ahmić, a još jednom je iskazao svoje sumnje da mu je njena majka Jasna, u narodu poznata kao Grofica, "bacila magiju" zbog određenih dešavanja u njegovom intimnom odnosu sa Stanijom.

- Kad nekoga voliš i imaš emociju za odnose, ja kad sam želeo da imam odnose, svaki put me je glava razvaljivala - rekao je Asmin.

Podsetimo, Stanija se oglasila za medije i podržala to što je Asmin ušao u rijaliti, a dotakla se i prevare.

- Znam šta je zatvoren prostor, imam prebačaje - čas sam mirna - čas pomislim svašta nešto. Ja zna da on nema pojma šta je to i šta ga čeka. Šta da radim ako mu se desi... Neću reći da sam spremna na to, rekla je Dobrojevićeva.

Ona je prokomentarisala i kako joj je izgledao na samom ulasku.

- Ulazak me je iznenadio, jer je ostao miran i suzdržan, jer znamo kakav je on na jeziku. Njemu je duševna hrana da se svađa sa nekim, da li je to bivša, njena familija... Ja sam drugačiji tip. Eno ga sada sa svima njima tamo, pa nek mu je sa srećom.

Stanija trpela teror

Stanija je otkrila da je Asmin previše ljubomoran.