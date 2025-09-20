- Asmin nam se jako dopada kao učesnik, priča svoju istinu i stoji iza svojih reči. Istina je da me Aneli pretukla. Nas dve tokom cele njene trudnoće nismo imale probleme. Ja sam presekla i pupčanu vrpcu male Nore. Oni su došli kod nas u kući sve je bilo okej dok ja nisam sama otišla na ručak sa svojom decom. Kuću sam zatekla u ne tako lepom stanju. Asmina sam zamolila da popriča sa Aneli da skloni prljave pelene kad presvuče Noru, a ona je sve to čula i onda je došla. Počela je da me čupa, Asmin je stao između nas dve. Ja sam se zaključala u sobu i pozvala sam roditelje, a tata mi je rekao da pozovem policiju. Policija me odvela u dom zdravlja na pregled, a njih dvoje su za to vreme oboje privedeni. Aneli je priznala da je to učinila, a otac me zamolio da ih pustim da to ide dalje, a oni da napuste državu. Imala sam opciju da sačekam javnog tužioca ili da odmah napuste državu. Tata je rekao da oni napuste državu, a ja ostajem u kući. Nije normalno da se tako nešto desi, ali nažalost tako se desilo - rekla je Minka, pa otkrila da se nada da će Asminova veza sa Stanijom opstati: