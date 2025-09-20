Slušaj vest

Privatan život aktuelnog rijaliti učesnika Asmina Durdžića intrigira javnost već dve godine unazad, ali osim ljubavnih turbulencija sa bivšom partnerkom Aneli Ahmić, gotovo se ništa ne zna o njemu i njegovoj porodici.

Javnosti je poznata njegova emotivna veza sa Stanijom Dobrojević, dok se njegova sestra do sada nije pojavljivala u medijima, a kada se oglasila kako bi stala u odbranu svog brata, svi su ostali u šoku koliko Stanija i ona liče.

Crte lica, usta, nos i boja očiju iste su kod Minke kao i kod Stanije, međutim, frizura im se razlikuje.

Minka Durdžić, sestra Asmina Durdžića
Minka Durdžić, sestra Asmina Durdžića Foto: Printscreen Instagram

U emisiji "Pitam za druga" Minka se uključila i do detalja objasnila sukob sa Aneli.

- Asmin nam se jako dopada kao učesnik, priča svoju istinu i stoji iza svojih reči. Istina je da me Aneli pretukla. Nas dve tokom cele njene trudnoće nismo imale probleme. Ja sam presekla i pupčanu vrpcu male Nore. Oni su došli kod nas u kući sve je bilo okej dok ja nisam sama otišla na ručak sa svojom decom. Kuću sam zatekla u ne tako lepom stanju. Asmina sam zamolila da popriča sa Aneli da skloni prljave pelene kad presvuče Noru, a ona je sve to čula i onda je došla. Počela je da me čupa, Asmin je stao između nas dve. Ja sam se zaključala u sobu i pozvala sam roditelje, a tata mi je rekao da pozovem policiju. Policija me odvela u dom zdravlja na pregled, a njih dvoje su za to vreme oboje privedeni. Aneli je priznala da je to učinila, a otac me zamolio da ih pustim da to ide dalje, a oni da napuste državu. Imala sam opciju da sačekam javnog tužioca ili da odmah napuste državu. Tata je rekao da oni napuste državu, a ja ostajem u kući. Nije normalno da se tako nešto desi, ali nažalost tako se desilo - rekla je Minka, pa otkrila da se nada da će Asminova veza sa Stanijom opstati:

Asmin Durdžić o Staniji Foto: Printscreen Instagram

- Mi se nadamo sa će opstati veza između Asmina i Stanije, za nju imamo reči hvale. Ne znam šta bih loše rekla za nju. Ja se nadam da će ovo sa Asminovim učešćem doći do kraja. Svi smo izloženi nekim skandalima, prozivkama i provokacijama.

 Asmin Durdžić o Stanijnom ulasku u rijaliti:

