Rijaliti učesnik Asmin Durdžić danima unazad iznosi svoju stranu priče, s obzirom na to da je Aneli Ahmić u prethodne dve sezone "Elite" pričala o odnosu sa njim i njegovom devojkom Stanijom Dobrojević.

U jednom momentu Asmin je otkrio da je Aneli vređala njegovu majku Mevlidu u porukama, tačnije, dok su se dopisivale, što je porodica Ahmić demantovala u više navrata, pa i tokom proteklih sezona.

Sada, su isplivale prepiske u kojima su pale teške reči, gde Aneli piše Asminovoj majci da neće uspeti da ga odvoji od nje i njihove ćerke.

Prepiska Aneli i Asminove majke:

Aneli: Kobilo kipava, smradu, k**vo!

Mevlida: Smrad si ti!

Aneli: Majka ti je zlo sto se okreće u grobu, kujo, raspašćeš se!

Mevlida: Psihijatrija si teška.

Aneli: Ti si teška, jer mi život ugrožavaš. Ološu, bolesni, majku si ubila.

Mevlida: Ovo će sve u policiju.

Aneli: Džaba govoriš da se makne od mene, neće nikad, upamti to. Ako misliš da će se odreći mene i deteta grdno se varaš, svaku svađu mu grdno naplatim, veštice stara. Nije mi jasno da rođeno dete želite da razdvojite od rođenog deteta.

