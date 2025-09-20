ISPLIVALE PORUKE ANELI AHMIĆ I ASMINOVE MAJKE Šok prepiska od koje je javnost zanemela, ovo menja tok igre: Konačno utvrđeno ko laže!
Rijaliti učesnik Asmin Durdžić danima unazad iznosi svoju stranu priče, s obzirom na to da je Aneli Ahmić u prethodne dve sezone "Elite" pričala o odnosu sa njim i njegovom devojkom Stanijom Dobrojević.
U jednom momentu Asmin je otkrio da je Aneli vređala njegovu majku Mevlidu u porukama, tačnije, dok su se dopisivale, što je porodica Ahmić demantovala u više navrata, pa i tokom proteklih sezona.
Sada, su isplivale prepiske u kojima su pale teške reči, gde Aneli piše Asminovoj majci da neće uspeti da ga odvoji od nje i njihove ćerke.
Prepiska Aneli i Asminove majke:
Aneli: Kobilo kipava, smradu, k**vo!
Mevlida: Smrad si ti!
Aneli: Majka ti je zlo sto se okreće u grobu, kujo, raspašćeš se!
Mevlida: Psihijatrija si teška.
Aneli: Ti si teška, jer mi život ugrožavaš. Ološu, bolesni, majku si ubila.
Mevlida: Ovo će sve u policiju.
Aneli: Džaba govoriš da se makne od mene, neće nikad, upamti to. Ako misliš da će se odreći mene i deteta grdno se varaš, svaku svađu mu grdno naplatim, veštice stara. Nije mi jasno da rođeno dete želite da razdvojite od rođenog deteta.
Kurir.rs/Pink