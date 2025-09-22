Slušaj vest

Asmin Durdžić postao je aktuelni član rijaltiija "Elita 9", gde od prvog dana iznosi svoju stranu priče o odnosu sa Aneli Ahmić, njihovom ćerkom koju navodno ne sme da viđa, kao i o čitavoj porodici starlete.

Tokom jedne emisije dobio je pitanje novinara o bivšoj tašti sa kojom nije u dobrim odnosima, te je ispričao jednu anegdotu zbog koje su ukućani, ali i svi u studiju plakali od smeha.

Asmin Durdžić upao u kuhinju kroz plafon Foto: Printscreen Instagram

- Njihova kuća ima jedan ulaz odozgo i jedan odozdo. Kada sam išao u Bosnu nisam mogao da ulazim odozdo jer je ulica uska, a ja sam imao veliki automobil. I ja kad sam otvorio vrata gore, ja sam propao pravo u kuhinju, jer taj deo Jasna nije betonirala. I propao sam njoj u kuhinju i ona meni kaže: "Uh, zete, otkud ti?", rekoh: "Došao na ručak, propao na ručak!". Kaže ona meni: "J**i ga, ja zaboravila da malterišem", ja je pitam kako, a ona kaže: "Ma, ima rupica tu gore", a ja ceo propao kroz nju! Bila je tu neka drvena ploča, a ona samo stavila tepih preko... Rekla je meni Aneli da pazim, ali dok je ona to rekla, ja već krk - objašnjavao je Asmin dok se oko njega čuo gromoglasan smeh.

