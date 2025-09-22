- Njihova kuća ima jedan ulaz odozgo i jedan odozdo. Kada sam išao u Bosnu nisam mogao da ulazim odozdo jer je ulica uska, a ja sam imao veliki automobil. I ja kad sam otvorio vrata gore, ja sam propao pravo u kuhinju, jer taj deo Jasna nije betonirala. I propao sam njoj u kuhinju i ona meni kaže: "Uh, zete, otkud ti?", rekoh: "Došao na ručak, propao na ručak!". Kaže ona meni: "J**i ga, ja zaboravila da malterišem", ja je pitam kako, a ona kaže: "Ma, ima rupica tu gore", a ja ceo propao kroz nju! Bila je tu neka drvena ploča, a ona samo stavila tepih preko... Rekla je meni Aneli da pazim, ali dok je ona to rekla, ja već krk - objašnjavao je Asmin dok se oko njega čuo gromoglasan smeh.