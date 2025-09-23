"ANELI I ASMIN SU ISKORISTILI STANIJU" Preko njene grbače su zaradili lovu i stekli popularnost
Marija Kulić tvrdi da su Aneli Ahmić i Asmin Durdžić iskoristili Staniju Dobrojević zarad popularnosti. Marija Kulić na društvenim mrežama često iznosi svoje stavove i mišljenja o aktuelnim rijaliti učesnicima, a njena najnovija objava posebno se izdvojila.
Bez dlake na jeziku Marija Kulić osula je paljbu po Aneli Ahmić i Asminu Durdžiću ističući da su iskoristili Staniju Dobrojević zarad popularnosti.
- Aneli je dobila novac da pljuje Staniju to sve preko njene grbače. Svi zaboravljaju da je Aneli sve zo započela. Njih dvoje su u stvari iskoristili da budu popularni, a to dete jadno, boli ih uvo...
Podsećanja radi, Aneli Ahmić u rijaliti je ušla sa pričom da joj je Dobrojevićeva otela muža. Nekoliko meseci kasnije Asmin je njene tvrdnje demantovao ističući da je Staniju lagao na početku veze i da ona uopšte nije znala u šta se upušta.