U emisiji "Pretres nedelje", u okviru "Elite 9", voditelj Milan Milošević podigao je Asmina Durdžića Alibabu kako bi prokomentarisao uvrede koje je Aneli Ahmić izrekla njegovoj mami.

- Ne znam odakle ta potreba. Ona i njenu mamu tuče. To su poremećene osobe i one tako komuniciraju između sebe. Ne mogu tri dana spojiti da se ne počupaju za kosu. Ona je uzela slike od ćerke od moje sestre i stavila ih na Instagram i pisala kako su narkomenke. Radila je to pri zdravoj pameti. Koristila je to dok nije dobila Noru, a onda joj ja nisam dao. Ona je poremećena osoba i ja za nju nemam reči. Aneli nije zbog mene na lekovima, rodila se verovatno tako. Grofica je ostavila svoju decu same u kući i išla po pet dana u Split sa ljubavnikom. Aneli je išla po pekarama i prosila. Imam sve poruke koje mi je Aneli pisala u besu - rekao je Asmin, a onda se ubacio Anelin sadašnji verenik Luka Vujović.

Aneli Ahmić

Luka skočio u odbranu

- Njihov odnos je sad savršen. Sita i Aneli su u savršenom odnosu. Aneli je prema meni bila super. Ovde smo ti i ja koji smo jedini sa njom proveli napolju. Ja sam joj jednom samo reko štrokuljo. Ti si je prezentovao da ona oko kuće sebe nije htela jedan posto da da.

Luka tvrdi da je Asmin hteo da naruči Sitino ubistvo

- Ja pričam šta je bilo pre četiri godine. Ja sam Noru ostavio kod mame i oca na čuvanje par dana, a onda sam slagao jer sam bio ovako kao Luka. Ja sam želeo da se mama pomiri sa Aneli, da bih ja imao normalan odnos.. Ona je došla, a mama je napravila ručak i popile su kafu. Umesto Aneli da se izvini i kaže da je bila nenormalna, ona kaže mojoj mami: "Žao mi je što nisam još više uradila, da mogu da vratim vreme opet bih isto uradila". Mama je plakla posle i zvala me i rekla mi to - rekao je i istakao da je Aneli izuzetno ljubomorna.

Asmin Durdžić

Bolesno ljubomorna

Uvek kad je nalazila poruke sa Valentinom prozivala je celu moju porodicu. Bolesno je ljubomorna devojka! Brat je normalan, one njega ne poštuju. Imam dokaze zbog čega su se posvađali ona i njen brat. On nju štiti od javnosti. Dešava se hapšenje i akcija "Rez" gde on pada u zatvor sa Elvisom. Mene je zvalo tužilaštvo da dođem na razgovor jer su i mene upetljali u to. Ja dajem izjavu da spasim njenog brata, mislim pričam istinu, a onda zove posle par dana i da kaže da će odrukati sve - ispričao je Alibaba.

Kurir/Pink.rs