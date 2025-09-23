Slušaj vest

Rijaliti učesnik Marko Janjušević Janjuš otkrio je da se dopisivao sa Aneli Ahmić nakon njenog izlaska iz osme sezone "Elite" i tokom njene veze sa Lukom Vujovićem.

Tim povodom se na svom Instagramu oglasila Aneli Ahmić i demantovala da se dopisvala sa Janjušem:

Aneli Ahmić odgovara Janjušu na provokacije Foto: Printscreen Instagram

- Nikad se nisam dopisivala sa Janjušem, to tvrdim - napisala je Aneli i otkrila da se nada da će se i Milica Veličković oglasiti tim povodom.

Nakon toga je Aneli objavila snimak sa Norom i dodala:

- Boli nas briga za šuplje priče.

