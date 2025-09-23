Aneli Ahmić odlučila je da ne ćuti dok o njij govore u rijalitiju, pa se oglasila na mrežama
ANELI AHMIĆ SE OGLASILA NAKON PROVOKACIJA U RIJALITIJU Bivšem poručila jedno, pa priznala: To se nikada nije desilo!
Rijaliti učesnik Marko Janjušević Janjuš otkrio je da se dopisivao sa Aneli Ahmić nakon njenog izlaska iz osme sezone "Elite" i tokom njene veze sa Lukom Vujovićem.
Tim povodom se na svom Instagramu oglasila Aneli Ahmić i demantovala da se dopisvala sa Janjušem:
Aneli Ahmić odgovara Janjušu na provokacije Foto: Printscreen Instagram
- Nikad se nisam dopisivala sa Janjušem, to tvrdim - napisala je Aneli i otkrila da se nada da će se i Milica Veličković oglasiti tim povodom.
Nakon toga je Aneli objavila snimak sa Norom i dodala:
- Boli nas briga za šuplje priče.
