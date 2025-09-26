Slušaj vest

Rijaliti učesnik Asmin Durdžić postao je jedna od glavnih tema u "Eliti 9", pa se tako njegov odnos sa bivšom partnerom Aneli Ahmić, sa kojom ima ćerku, neretko komentariše.

Sada se oglasio Asminov otac, Mustafa Durdžić i potkačio bivšu snajku, a spomenuo i njihovu ćerku Noru.

- Znam da ljudi čitaju samo naslove i lupaju ko maksim po diviziji. Milioni ljudi se sastaju i rastaju. Neko ima jedno, a neko više dece i o tome baš niko ne priča. Priča počinje tako što su Asmin i Aneli imali jednu vezu iz koje se rodila Nora. Veza u samom početku nije imala osnovu za opstanak. Nešto slično kao da prodate auto koje sedam dana posle zariba. Oni imaju nesuglasice od samog početka i rastaju se pre nego su i započeli. Život se ne zasniva na lažima. Konkretno, u tim turbulencijama oni se razilaze 2022. U međuvremenu Asmin upoznaje neke druge žene i sa jednom od njih odlazi u Dubai juna 2022. Zbog deteta ima sa Aneli kontakt, a ona počinje sa ucenama tražeći alimentaciju i odštetu, a ti snimci su već objavljeni - počeo je priču Asminov otac.

Asmin Durdžić u Eliti Foto: Boba Nikolić, Boba NIkolić, Printscreen

- Najveći problem je što f**are misle da je alimentacija namenjena njima za luksuz. Alimentacija je namenjena za izdržavanje deteta, a ne za plastične operacije. U međuvremenu Asmin upoznaje Staniju koja je javna ličnost. Aneli ulazi u septembru 2023. u Elitu 7 i njeno prvo obraćanje je optuživanje Stanije, objavljivanje Asmina i Nore i porodice Durdžić. Ujedno otkrivaju da im to donosi ogromne pare i nastavljaju sa optužbama i forsiranje deteta od 2 godine po društvenim mrežama, uopšte ne misleći na dete i njen život. Ja se pojavljujem tu da branim istinu jer je moje dete i moja porodica u pitanju - napisao je Mustafa.

On je istakao da ima dosta zlonamernih ljudi oko njih.

- Želim da vas podsetim da sam odgojen i da se nikom nisam mešao u porodicu i bračni život, a vi, gospodo, u moj jeste. Želim i da naglasim da većina ne zna ni šta se dešava između njih, muža i žene, ali šta se dešavalo između mog sina i njegove ljubavnice znaju svi, a to samo potvrđuje o našem mentalitetu i glupostima u kojima ima i ljubomore. Nek komšiji crkne krava, pa nema veze ako crkne i moja - zaključio je Asminov otac.

Kurir.rs/Pink

Ne propustiteRijalitiRETARDUŠO STARA, MISLILA SI DA ĆU DA TI ČISTIM SINU" Mrežama kruži glasovna poruka koju je Aneli slala Asminovoj majci
aneli asmin.jpg
RijalitiASMIN UZJAHAO MILJANU, KULIĆKA UZDISALA NA SAV GLAS! Šok scene u uživo programu, svi se pitaju šta će Stanija reći na ovo...
Asmin Durdžić uzjahao Miljanu
Rijaliti"MNOGO SU PRLJAVI, HIGIJENA JE KATASTROFALNA" Asmin Durdžić o učesnicima Elite, a ovo ga kod Luke Vujovića najviše nervira
IMG-20250913-WA0261.jpg
Rijaliti"TAKVE MUŠKARCE VOLIM..." Milosava se topi dok priča o Asminu, plaši se samo jedne stvari: Razlika u godinama se ni ne priimeti!
asmin.jpg
Stars"LUKINOJ MAJCI ĆE BITI KAO I MENI" Asminova mama urnisala porodicu Ahmić: Sve će se tek videti...
collage.jpg
Stars"RADIŠ ME KAO AFRIČKA ŠLJIVA" Asmin Durdžić pitao Milosavu da budu zajedno, ona mu odmah odbrusila Imaš jednu, a ja ne mogu biti druga
Asmin Durdžić ulazi u Elitu 9