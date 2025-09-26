Slušaj vest

Rijaliti učesnik Asmin Durdžić postao je jedna od glavnih tema u "Eliti 9", pa se tako njegov odnos sa bivšom partnerom Aneli Ahmić, sa kojom ima ćerku, neretko komentariše.

Sada se oglasio Asminov otac, Mustafa Durdžić i potkačio bivšu snajku, a spomenuo i njihovu ćerku Noru.

- Znam da ljudi čitaju samo naslove i lupaju ko maksim po diviziji. Milioni ljudi se sastaju i rastaju. Neko ima jedno, a neko više dece i o tome baš niko ne priča. Priča počinje tako što su Asmin i Aneli imali jednu vezu iz koje se rodila Nora. Veza u samom početku nije imala osnovu za opstanak. Nešto slično kao da prodate auto koje sedam dana posle zariba. Oni imaju nesuglasice od samog početka i rastaju se pre nego su i započeli. Život se ne zasniva na lažima. Konkretno, u tim turbulencijama oni se razilaze 2022. U međuvremenu Asmin upoznaje neke druge žene i sa jednom od njih odlazi u Dubai juna 2022. Zbog deteta ima sa Aneli kontakt, a ona počinje sa ucenama tražeći alimentaciju i odštetu, a ti snimci su već objavljeni - počeo je priču Asminov otac.

1/6 Vidi galeriju Asmin Durdžić u Eliti Foto: Boba Nikolić, Boba NIkolić, Printscreen

- Najveći problem je što f**are misle da je alimentacija namenjena njima za luksuz. Alimentacija je namenjena za izdržavanje deteta, a ne za plastične operacije. U međuvremenu Asmin upoznaje Staniju koja je javna ličnost. Aneli ulazi u septembru 2023. u Elitu 7 i njeno prvo obraćanje je optuživanje Stanije, objavljivanje Asmina i Nore i porodice Durdžić. Ujedno otkrivaju da im to donosi ogromne pare i nastavljaju sa optužbama i forsiranje deteta od 2 godine po društvenim mrežama, uopšte ne misleći na dete i njen život. Ja se pojavljujem tu da branim istinu jer je moje dete i moja porodica u pitanju - napisao je Mustafa.

On je istakao da ima dosta zlonamernih ljudi oko njih.

- Želim da vas podsetim da sam odgojen i da se nikom nisam mešao u porodicu i bračni život, a vi, gospodo, u moj jeste. Želim i da naglasim da većina ne zna ni šta se dešava između njih, muža i žene, ali šta se dešavalo između mog sina i njegove ljubavnice znaju svi, a to samo potvrđuje o našem mentalitetu i glupostima u kojima ima i ljubomore. Nek komšiji crkne krava, pa nema veze ako crkne i moja - zaključio je Asminov otac.