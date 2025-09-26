- Ovo je moje poslednje oglašavanje što se tiče ove sezone Elite. Ja nisam učesnik, a to što su moji bivši partneri unutra, nije moja obaveza da komentarišem. Moj favorit od samog početka je Filip Đukić i pri tom stavu ću biti do kraja. Što se Anđela tiče, sve što sam o njemu imala da kažem, sam rekla, ništa od tada nisam promenila niti ću, on je za mene završena priča i ništa vezano za njegovo učešće me ne zanima. Nikada se neću složiti sa našim dušmanima niti im aplaudirati na sve ono što sada pričaju, lažu i izmišljaju - napisala je u saopštenju.