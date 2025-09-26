"POSLEDNJI PUT SE OGLAŠAVAM!" Anita Stanojlović se obratila javno zbog bivših momaka u Eliti 9, evo šta je je poručila!
Pobednica rijalitija "Zadruga" Anita Stanojlović, nastoji da što manje govori o svojim vezama iz rijalitija i partnerima sa kojima je bila, međutim, sada je oglučila da kaže šta ima.
Ona se oglasila na svom Instagram profilu povodom svojih bivših momaka, Filipa Đukića i Anđela Rankovića, koji su učesnici "Elite 9".
Anita je istakla da joj je Filip favorit za pobedu, dok je o Anđelu rekla sledeće:
- Ovo je moje poslednje oglašavanje što se tiče ove sezone Elite. Ja nisam učesnik, a to što su moji bivši partneri unutra, nije moja obaveza da komentarišem. Moj favorit od samog početka je Filip Đukić i pri tom stavu ću biti do kraja. Što se Anđela tiče, sve što sam o njemu imala da kažem, sam rekla, ništa od tada nisam promenila niti ću, on je za mene završena priča i ništa vezano za njegovo učešće me ne zanima. Nikada se neću složiti sa našim dušmanima niti im aplaudirati na sve ono što sada pričaju, lažu i izmišljaju - napisala je u saopštenju.
