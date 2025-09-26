Slušaj vest

Pobednica rijalitija "Zadruga" Anita Stanojlović, nastoji da što manje govori o svojim vezama iz rijalitija i partnerima sa kojima je bila, međutim, sada je oglučila da kaže šta ima.

Ona se oglasila na svom Instagram profilu povodom svojih bivših momaka, Filipa Đukića i Anđela Rankovića, koji su učesnici "Elite 9".

Anđelo Ranković Foto: Boba Nikolić

Anita je istakla da joj je Filip favorit za pobedu, dok je o Anđelu rekla sledeće:

Filip Đukić Foto: Boba Nikolić

- Ovo je moje poslednje oglašavanje što se tiče ove sezone Elite. Ja nisam učesnik, a to što su moji bivši partneri unutra, nije moja obaveza da komentarišem. Moj favorit od samog početka je Filip Đukić i pri tom stavu ću biti do kraja. Što se Anđela tiče, sve što sam o njemu imala da kažem, sam rekla, ništa od tada nisam promenila niti ću, on je za mene završena priča i ništa vezano za njegovo učešće me ne zanima. Nikada se neću složiti sa našim dušmanima niti im aplaudirati na sve ono što sada pričaju, lažu i izmišljaju - napisala je u saopštenju.

Kurir.rs/Pink

Ne propustiteStars"KAO DA SE LJUBIO SA KRAVOM!" Bivša devojka Filipa Đukića se oglasila i žestoko ponizila Miljanu Kulić
Miljana Kulić ljubi Filipa Đukića
Stars"BIO JE NEISKREN I TOKOM NAŠE VEZE" Anita Stanojlović progovorila o Anđelovoj i Sarinoj vezi: Niti sam upućena u taj odnos, niti me zanima
Screenshot 2025-01-25 223254.png
Stars"MNOGO SAM JE VOLELA" Matora priznala koliko je Anita razorila njenu dušu: Bilo mi je teško...
nasss-1.jpg
Stars"ANITA STANOJLOVIĆ NEMA NI DINARA IAKO JE POBEDILA U RIJALITIJU!" Bora Santana razvezao jezik o starleti: Bila je udata za...
elita-zadruga-15072024-0410.jpg
StarsPOBEDILE U RIJALITIJU, A NE ZNAJU NI HIMNU SRBIJE! Ovo su najblamatniji favoriti publike, nisu znale ni sa kim se graničimo
Ovo su najmanje obrazovane pobednice rijalitija
Stars"VEZA NAM NIJE ZAPOČETA JAVNO" Oglasila se Anita Stanojlović nakon što je bivši otpratio sa Instagrama: On nije deo javnog sveta, nije nikada ni želeo da bude
Screenshot 2025-01-25 223239.png
StarsOBJAVLJENA PRIVATNA FOTKA ANITE STANOJLOVIĆ IZ AKCIJE SA MUŠKARCEM! Vidi se da su bliski, a tek da čujete ko je zapravo taj momak
Anita Stanojlović

 Anita Stanojlović o Anđelovoj porodici i tužbama:

Anita Stanojlović o Anđelovoj porodici i tužbama Izvor: Kurir