Slušaj vest

U "Eliti 9" je u toku emisija „Gledanje snimaka“, a reč je dobio Marko Janjušević Janjuš kako bi prokomentarisao snimak u kojem Luka Vujović priča o detaljima koje je otkrio o dopisivanju sa Aneli Ahmić.

Vujović se direktno obratio svojoj devojci i uputio joj poslednje upozorenje pred mogući raskid.

– Mislim da mi veruje, prihvata oko 50%, a zaista ga nisam slagao jer nema potrebe iskreno – rekao je Janjuš.

– Da li ste se nekada dopisivali na Instagramu? – pitao ga je Milan.

– Ne, nismo. Pričao sam sa njom jer sam takav. Čuo sam se i sa Majom napolju, lagan sam – dodao je Marko.

– Nije bitan Janjuš, nije bitna Milica, a da je bilo ko osim Aneli, ne bi me zanimalo. Njih troje mene nisu ispoštovali, radili su mi iza leđa – pričao je Luka.

1/5 Vidi galeriju Luka Vujović najavio raskid Aneli Ahmić Foto: Printscreen YouTube

– U vezi se neke stvari odmah postave na svoje mesto. Asmin je to verovatno postavio na mesto kada je Aneli dao šansu. Kod Luke je ona shvatila da to može da radi, jer je on očigledno prelazio preko toga – komentarisala je Aleksandra Jakšić.

– Dok ne vidim sve crno na belo, imam pravo da joj verujem – dodao je Vujović.

– Aneli je takva osoba da nikada ne bi priznala ništa, ali ovo je klasično opipavanje terena da se preko drugarice dopisuje sa bivšim momkom. Milica je uvek bila veći prijatelj Aneli nego Luki i nema razloga da se on ljuti na nju. Nije želela da ima dokaze, pa je išla preko Milice. Imam takvu situaciju gde radim ceo dan i brinem o Noru i njoj, a ona lajkuje slike drugom frajeru na Instagramu. Rekla mi je da je to najbolji drug Marinka Zovka, a moj prijatelj koji zna situaciju rekao mi je da on zapravo nema pojma ko je to. Tada sam je izbacio iz kuće. Ona ovog momka pravi budalom – pričao je Asmin.

– Evo, mogu ovo da kažem, a držim u sebi danima. Aneli, ako mi još jednom dođe informacija da si igrala TikTok sa Carem ili da postoji neka prepiska, znači da si me izdala. Možeš da radiš iza leđa do određene granice, ali ja to mogu da provalim. Neću da dozvolim da Karić za svoju devojku ne čuje ništa negativno, a za 10 dana čuo tri stvari. Imam u glavi da ona ne bi bila sa Janjušem i da mene ne bi izdala kao čoveka i tu joj verujem – zaključio je Luka.

Kurir.rs

Prva izjava Aneli Ahmić nakon izlaska iz rijalitija: