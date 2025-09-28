Slušaj vest

U "Eliti 9" strasti se ne smiruju, priča se i dalje vrti oko Asmina Durdžića, Luke Vujovića i Aneli Ahmić, te se to danima komentariše, a sada se Anđelo Ranković obratio Ivanu Marinkoviću.

- Ja sam čuo da je Ivan rekao da je video napolju kako Luka voli Aneli ili Aneli voli Luku, ja kažem: "Ako se ispostavi da ovo što Janjuš priča da je istina, da li Aneli onda voli Luku", pošto je on u njima video ljubav, a drugima nije - rekao je Anđelo.

- Ja sam to veče bio sa Aneli, ja sam joj snimio ko je to veče bio u separeu. Dopisivali smo se u tom trenutku i neko je rekao da je logično što Aneli nije nastavila komunikaciju preko Ivana jer u mene nema poverenja, mislim da je potpuno obrnuto. Nakon toga, Aneli mi ništa nije odgovorila, rekla mi je da neće doći. Ja mislim da će Aneli ovo da negira, sigurno im neće biti dovoljno da Aneli negira, pa će se pozivati na neke dokaze. Moje mišljenje, slušao sam Janjuša koji ništa nije rekao, nisam čuo da je nešto bilo ljubavno - rekao je Ivan.

- Nije bitno da li je ljubavno, nego ona se dopisuje sa bivšim dečkom, a ima verenika - skočio je Bebica.

- Ne mislim da Janjuš laže, nego mislim da je samo preuveličao - rekao je Marinković.

- Ko bre da ti pokaže?! To je Miličin telefon, ne radi se o tome, skrećete s poente, poenta je što ona nije rekla: "Nemoj da mi daješ telefon više" - rekao je Janjuš.

- Vi okrećete da je Aneli čekala da Luka uđe da bi Janjuš to obelodanio. Logično mi je da će Janjuš da mi kaže, jer smo svašta pričali to veče, da mi kaže: "Vidi šta mi Aneli piše" - rekao je Iva i dodao:

- Ja sam neko ko kada pretpostavi nešto, ja pustim, kao što su Gastoz i Anđela prošle, Anđelo i Anita, oni svi potvrde ili demantuju ono što iznosimo. Ja sam očekivao da neće opstati, demantovali su me - rekao je Marinković.

