Otac aktuelnog rijaliti učesnika Asmina Durdžića, Mustafa Durdžić, redovno se oglašava na fruštvenim mrežama, ali i u medijima otkako je njegov sin ušao u "Elitu".

On je već nekoliko puta javno isprozivao bivšu snajku Aneli Ahmić, a sada je objavio njen snimak sa silikonskim implantima za grudi i iskoristio priliku da je ponovo potkači.

- Ovo nam je snajka ostavila u miraz. Pošto u našem običaju nije fino da svekar nosa snahine s*se, onda je svekrva to nekako sa gađenjem odnela do kante za smeće - napisao je stariji Durdžić.

"Ta veza nije imala osnovnu za opstanak"

Podsetimo, Mustafa se nedavno oglasio i na temu para koje je Asmin davao Ahmićima za ćerku Noru.

- Znam da ljudi čitaju samo naslove i lupaju ko maksim po diviziji. Milioni ljudi se sastaju i rastaju. Neko ima jedno, a neko više dece i o tome baš niko ne priča. Priča počinje tako što su Asmin i Aneli imali jednu vezu iz koje se rodila Nora. Veza u samom početku nije imala osnovu za opstanak. Nešto slično kao da prodate auto koje sedam dana posle zariba. Oni imaju nesuglasice od samog početka i rastaju se pre nego su i započeli. Život se ne zasniva na lažima. Konkretno, u tim turbulencijama oni se razilaze 2022. U međuvremenu Asmin upoznaje neke druge žene i sa jednom od njih odlazi u Dubai juna 2022. Zbog deteta ima sa Aneli kontakt, a ona počinje sa ucenama tražeći alimentaciju i odštetu, a ti snimci su već objavljeni - počeo je priču Asminov otac.

- Najveći problem je što fukare misle da je alimentacija namenjena njima za luksuz. Alimentacija je namenjena za izdržavanje deteta, a ne za plastične operacije. U međuvremenu Asmin upoznaje Staniju koja je javna ličnost. Aneli ulazi u septembru 2023. u Elitu 7 i njeno prvo obraćanje je optuživanje Stanije, objavljivanje Asmina i Nore i porodice Durdžić. Ujedno otkrivaju da im to donosi ogromne pare i nastavljaju sa optužbama i forsiranje deteta od 2 godine po društvenim mrežama, uopšte ne misleći na dete i njen život. Ja se pojavljujem tu da branim istinu jer je moje dete i moja porodica u pitanju - napisao je Mustafa.

