Napadi na Situ Ahmić ne prestaju ovih dana, otkako je pre nekoliko dana u Elitu ušao njen sin, Nerio Ružani, koji je na samom početku priznao da sa majkom nije u dobrim odnosima i istakao da je došao da otkrije porodične tajne i celu istinu.

Nerio je nastavio da govori o svojoj majci, a potom je obelodanio i nove tvrdnje.

- Razmišljao sam i o samoubistvu i da...Ma ustvari neću sad da kažem - rekao je Nerio.

- Kad si razmišljao? Hoćeš da idemo negde u četiri oka, biće ti lakše - dodao je Alibaba.

- Ne mogu sad, smučiće mi se - odgovorio mu je on.

- I treba, sve što ispričaš, izbacićeš bol iz duše. Je l' si imao s nekim da pričaš? - upitao ga je Asmin.

- S Hanom, imao sam i prijatelje. Ne znam kako da ti dam odgovor na pitanje kada sam skoro svaki dan razmišljao o samoubistvu. Prolazilo mi je kroz glavu da je bolje da me nema, ali ne mogu da ostavim njih - dodao je

- I ja sam tako razmišljao, ali nisam mogao da ostavim Noru - naglasio je Durdžić.

- Znaš koliko puta mi je palo napamet da odem u Sarajevo i ubijem svoju majku? Zato što me izluđuje i jer me uznemirava. Pokušava mi raz**bati porodicu i bilo mi je u glavi: ''Ili ja ili ona'' - rekao je Nerio.

- Onda shvatiš da imaš dete i sabereš se - dodao je Alibaba.

- Da, a najviše mi je padalo napamet da ubijem sebe. Meni to živi u glavi godinama, još pre nego što sam dobio dete. Bio sam zaključan u kući i poludeo, skratila mi je život - rekao je Nerio.

- Je l' si plakao često? - upitao ga je Asmin.

- Isplačem se ja nekad, ali nisam. Plače mi se ovih dana otkad sam ovde, ali biće bolje - otkrio je Sitin sin.

- Tebi duša plače, ne možeš na oči - rekao je Asmin.

- Bolje ništa da ti ne govorim - rekao je Nerio.

Prvo javno oglašavanje Site Ahmić

Sita kako tvrdi, nije znala da će joj sin ući u Elitu, a nakon emisije, prvi put se javno oglasila i otkrila svoju stranu priče.

- Dragi moji ljudi, da je ovo bilo jako teško za mene, bilo je. Ali, kao što znate mene, ja se iz svake situacije podignem još jača. Ovo je bio način da ja možda uđem, ili da se meni osvete, ali ja nikada ući neću. Nakon ovoga ne postoji šansa. Da uđem negde gde je moje dete i da se svađamo na televiziji, nema šanse. Pokušaj režisera iz pakla i ovo će biti zanimljivo možda 15 dana kao što je bila priča od ovoga Gulaša i gotovo. Ova sezona je jedna velika pušketina, misle da će pritiskom postići da uđemo u rijaliti, a Aneli i ja nikada nećemo - govorila je Sita i najavila da će izneti sve dokaze za tvrdnje koje ima:

- Dok su živeli u porodičnoj kući, iza naše, imam dokaz kakva je domaćica bila. Brzo su otišli, da ne lažem sada koliko su tačno živeli kod nas, ali evo fotografija kako je izgledala kuhunja dok su je koristili. Želela je da odu iz naše kuće jer nije mogla da dovodi majku bez zuba, drugove narkomane...

SOS telefon osobama koje razmišljaju o samoubistvu

Broj 0800/309-309, opcija 1, SOS telefon je koji radi 24 sata, a na koji se javljaju stručnjaci za sprečavanje samoubistva - lekari Klinike za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević". Služba urgentne psihijatrije prima pacijente 24 sata bez zakazivanja, bez knjižice i bez plaćanja, a Centar za mentalno zdravlje od 9 do 18 prima bez zakazivanja.

