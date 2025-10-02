Slušaj vest

Bivša rijaliti učesnica Aneli Ahmić prolazi kroz težak period o čemu je sada javno progovorila.

Na početku razgovora otkrila je šta misli o učešću verenika, Luke Vujovića, u rijalitiju, kao i šta misli o ulasku njenog sestrića Neria u rijaliti.

- Dobro sam, a opet budem loše. Poljuljala me je situacija sa Sitinim sinom i pored toga Luka mi fali baš dosta. Danas sam prvi put ušla u naš stan i počela sam da plačem jer njega nema tamo i baš mi je teško. Dosta puta se isplačem sama sa sobom iz dana u dan, ali onda ojačam i sve bude dobro. Imam veru u našu ljubav i ništa nas ne može poremetiti - rekla je Aneli i otkrila šta bi rekla Luki da sada može da ga vidi.

1/6 Vidi galeriju Luka Vujović zaprosio je svoju izabranicu Aneli tokom njene rođendanske proslave. Foto: Antonio Ahel/ATAIMAGES

- Da mogu sada bih mu rekla da je on čovek za celi život, ali i da ne daje na važnosti svim tim ljudima. Nemam jednu jedinu zamerku za njegovo učešće i bio je do sada savršen u svemu. Luka je moj izbor do kraja života. Kad izađe ne da sledi svadba, nego hoću odmah blizance da mu rodim.

"Asmina ne interesuje Nora"

Aneli je govorila i o bivšem nevenčanom suprugu Asminu Durdžiću koji je tokom boravka u "Eliti 9" rekao da planira da uzme starateljstvo nad njihovom ćerkom Norom.

- Jel' ja ne treba nikada više da imam pored sebe muškarca, a sada misle na muškarca koji je pružio ljubav mojoj ćerki… Dete je pronašlo negde to nešto što nije imala od njenog pravog oca, a trebala je da ima. On je sam govorio da nije njegovo dete, svašta objavljivao, a danas traži starateljstvo, ma pali mali, njega boli uvo za Noru. Imamo prepiske da Asmina ne interesuje Nora, već je koristio nju samo zbog mene, kada sam mu ja trebala. To je sve rešeno u sigurnim je rukama, a on samo priča gluposti. On bi voleo da mi oduzme dete kako bi bio u mojoj blizini, jer je lud za mnom i hvata ga kriza što nema mene. Voleo bi on da smo i Sita i ja u rijalitiju. On je mene vređao kad je bio u najvećoj ljubavi sa mnom, jer je takav mazohista. Kada kaže “ja njoj puknem šamar“, da tukao me je i to se desilo par puta, a preko svega sam mu prelazila zbog Nore. Voleo me je najviše, a moja greška je što sam prelazila preko svega toga. Drago mi je što je ušao, jer je dosta puta demantovao sam sebe. Kada napustim stan on moli, zove sa svih mogućih brojeva. Kada me izvređa, posle deset minuta me moli da se pomirimo. On je jednostavno čovek bolestan, to su ti manipulatori i tvrdim da je ludo zaljubljen u mene - rekla je Aneli koja je uverena da će ćerka ostati kod nje.

1/6 Vidi galeriju Asmin Durdžić u Eliti Foto: Boba Nikolić, Boba NIkolić, Printscreen

- Ne postoji šansa da mi je oduzmu, jer ja sve imam i novac i kuću za nju, a on nema ništa. On nema svoj stan, roditelji mu žive kao podstanari i tu je razlika između njega i mene, a i da nemam ne može mi ništa!

Ona je prokomentarisala i Asminovu ljubav sa Stanijom Dobrojević.

- Ma kakva ljubav, ma kakva Stanija… To je lakrdija teška, prošlost sve sam to zaboravila. Ona neka radi reklame od sebe, a od njega cirkus i neka se sprda sa njim.

O Sitinom sinu i njegovoj verenici

Aneli je govorila i o Sitinom sinu Neriu kao i njegovoj verenici Hani.

- Oni su živeli u mojoj kući dok sam ja bila u “Eliti“ i videli ste na šta je sve to ličilo i uništili su nam kuću. Niko mu ništa nije rekao, on je samo par meseci pre nego što ću ja doći odlučio da ode, jer su neki od mojih članova porodice koji žive tu, nju nalazile u katastrofalnim stanjima, gde je dete bilo samo, a ona oduzeta. On je naš miljenik, trudili smo se da ga izvedemo na pravi put, ali ona je njega sa četrnaest godina uhvatila i počela da manipuliše sa njim. Kada se dete rodilo doveli smo ih u našu kuću kako bi bili pod našom kontrolom, da ne bi radili te stvari koje rade. Ona je celu trudnoću koristila neke supstance. Sita je majka i ima pravo da se bori za sina da joj ne bude narkoman, jer ne treba sutra da bude bez deteta. Njoj je sada najteže i ima moju veliku podršku, jer sin je svetinja i svakoj majci je najteže kada gleda svoje dete. Odmah da kažem, Sita neće ući u rijaliti - rekla je ona i dodala da se sa Hanom nije čula.

- Nikad se u životu nisam sa njom čula i nisam se petljala, ali ne podržavam to što naš Nerio koristi te stvari. Videla sam ga na žurci i ono njegovo ponašanje nije normalno. Pre nešto više od dvadeset dana kada je Luka došao išao je sa njim i Norom na plažu. Luka ga na momenat nije prepoznao od šoka, šta će očekivati Sitinog sina? Zamisli ja sedim i uđe Lukin rođak isto bih reagovala.

Kurir.rs/Blic

Prva izjava Aneli Ahmić nakon izlkaska iz rijalitija: