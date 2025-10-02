Slušaj vest

Nerio Boris Ružani, sin Site Ahmić, napravio je pravu pometnju na velelepnom imanju u Šimanovcima svojim ulaskom u rijaliti.

Odmah je počeo da otkriva prljav veš iz porodice Ahmić.

Na početku svog učešća otkrio je da nije u dobrim odnosima sa majkom. Nerio je tvrdio da ga je Sita, navodno, držala zaključanog kako se ne bi viđao sa verenicom Hanom, a dodao je i da je htela da nju, dok je bila trudna, gurne niz stepenice.

U Beloj kući kružile su i glasine da se njegova baka, Jasna Ahmić Grofica, bavila crnom magijom. Međutim, on je rekao Dači Virijeviću da to nije tačno.

- Pitao sam ovog malog: ''Je l' ti se baba stvarno bavi magijom?'', a on mi kaže: ''Ne, nego ona po ulici skuplja stare stvari i onda ih sređuje'' - rekao je Dača.

- Baš će ona da kaže unuku - rekla je Milena.

Prvo javno oglašavanje Site Ahmić

Sita kako tvrdi, nije znala da će joj sin ući u Elitu, a nakon emisije, prvi put se javno oglasila i otkrila svoju stranu priče.

- Dragi moji ljudi, da je ovo bilo jako teško za mene, bilo je. Ali, kao što znate mene, ja se iz svake situacije podignem još jača. Ovo je bio način da ja možda uđem, ili da se meni osvete, ali ja nikada ući neću. Nakon ovoga ne postoji šansa. Da uđem negde gde je moje dete i da se svađamo na televiziji, nema šanse. Pokušaj režisera iz pakla i ovo će biti zanimljivo možda 15 dana kao što je bila priča od ovoga Gulaša i gotovo. Ova sezona je jedna velika pušketina, misle da će pritiskom postići da uđemo u rijaliti, a Aneli i ja nikada nećemo - govorila je Sita i najavila da će izneti sve dokaze za tvrdnje koje ima:

- Dok su živeli u porodičnoj kući, iza naše, imam dokaz kakva je domaćica bila. Brzo su otišli, da ne lažem sada koliko su tačno živeli kod nas, ali evo fotografija kako je izgledala kuhunja dok su je koristili. Želela je da odu iz naše kuće jer nije mogla da dovodi majku bez zuba, drugove narkomane...

