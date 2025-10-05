Slušaj vest

Rijaliti učesnici Maja Marinković i Luka Vujović sedeli su na kauču, zajedno sa Anđelom Rankovićem, koji je u jednom momentu ustao i ostavio ih same, a oni su situaciju iskoristili na najbolji način, da flertuju bez svedoka.

- Znate ko će sledeći da izlaže?! Milan Borin - rekao je Luka, a Maja je pratila situaciju.

Nakon što je voditeljka Ivana Šopić prozvala nekog drugog, a ne Milana kako je Luka pokušao da pogodi, Maja i on su se pogledali i nasmešili jedno drugom.

Maja Marinković i Luka Vujović flertuju Foto: Printscreen YouTube

- Greška, greška - sve vreme je ponavljala Maja i smeškala se.

Posle par trenutaka Maja je pozvala Milana, Borinog brata, te je tako preko njega pecnula Vujovića.

- Milane, ti si sledeći - rekla je Maja i sve vreme se smeškala, a u nekoliko trenutaka su im se susreli pogledi.

Kurir.rs

Ne propustiteStarsASMIN JAVNO PRIZNAO DA MU JE MAJA NA PRVOM MESTU! Marinkovićeva već popila devet tužbi, a i dalje tera po svom: Podgrejao sumnje da su više od prijatelja!
Screenshot 2025-10-04 170033.png
Rijaliti"ZAPALILA JE 7 AUTOMOBILA" Taki Marinković hitno kontaktirao policiju: Plašim se za svoje dete...
sita.jpg
RijalitiMAJA I JANJUŠ ZAVRŠILI U KREVETU! Naočigled svih pala akcija, svi gledali u šoku: "Istorija se ponavlja..."
Maja Marinković i Janjuš
RijalitiMAJA MARINKOVIĆ UMALO IZAZVALA POŽAR Rijaliti učesnica napravila haos, dva dana ostavila peglu za veš upaljenu!
IMG-20250913-WA0144.jpg
StarsUKRALA DRUGARICI MUŽA, SPAVALA SA OŽENJENIM NA TELEVIZIJI, A SADA JOJ JE GEJ ODNOS DEGUTANTAN! Gledaoce iznenadila izjava Maje Marinković
Maja Marinković ispala licemerna