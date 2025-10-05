Slušaj vest

Rijaliti učesnici Maja Marinković i Luka Vujović sedeli su na kauču, zajedno sa Anđelom Rankovićem, koji je u jednom momentu ustao i ostavio ih same, a oni su situaciju iskoristili na najbolji način, da flertuju bez svedoka.

- Znate ko će sledeći da izlaže?! Milan Borin - rekao je Luka, a Maja je pratila situaciju.

Nakon što je voditeljka Ivana Šopić prozvala nekog drugog, a ne Milana kako je Luka pokušao da pogodi, Maja i on su se pogledali i nasmešili jedno drugom.

Maja Marinković i Luka Vujović flertuju

- Greška, greška - sve vreme je ponavljala Maja i smeškala se.

Posle par trenutaka Maja je pozvala Milana, Borinog brata, te je tako preko njega pecnula Vujovića.

- Milane, ti si sledeći - rekla je Maja i sve vreme se smeškala, a u nekoliko trenutaka su im se susreli pogledi.