Asmin otkriva sve iz njegove prošlosti sa Aneli Ahmić

Asmin Durdžić iznenadio je cimere i publiku kada je otkrio da iz pouzdanih izvora zna da će večeras u Elitu ući ni manje ni više nego njegova bivša partnerka Aneli Ahmić.

Uznemirili se

Durdžić je uleteo u pušionicu i ukućanima otkrio informaciju koju je dobio.

- U ponedeljak dolazi bivša koleginica - rekao je Asmin.

- Koja? - pitala je Kačavenda.

- Aneli - kratko je izustio Durdžić.

Milena nije krila sumnju zbog njegovih reči te je priznala da ne veruje u takve informacije.

Durdžić nije želeo da otkrije odakle ima saznanje da mu bivša partnerka stiže u Šimanovce, ali je samo kratko rekao:

- Počinje cirkus - rekao je on vidno nervozan.

Razgovori ispod pokrivača

Nekoliko dana unazad se šuška da postoje varnice između Asmina i Mine Vrbaški, a njih svoje su nedavno završili ispod pokrivača.

Tokom pauze od emisije, kamere su zabeležile trenutak kada su se Mina i Asmin povukli u spavaću sobu i zavukli ispod jorgana, gde su vodili tihi, ali očigledno prisni razgovor.

Iako detalji njihovog razgovora nisu u potpunosti poznati, bliskost koju su podelili ispod pokrivača ne ostavlja mnogo prostora za sumnju — izgleda da se među njima rađa nešto više od prijateljstva. Asmin, koji je inače poznat kao dečko Stanije Dobrojević, očigledno ne mari previše za granice, bar ne dok je pod svetlima rijaliti kamera.

Gledaoci već bruje na društvenim mrežama, a mnogi se pitaju kako će Stanija reagovati kada vidi ove snimke. Njihov odnos van rijalitija svakako je bio prava drama, ali ovo bi mogao biti ozbiljan udarac za njihovu vezu.

