Učesnik rijalitija je razgovarao sa Drvetom mudrosti i otkrio kako se oseća zbog razdvojenosti sa svojom budućom suprugom.

"Aneli prolazi pakao"

- Imam oscilacije u raspoloženju. Najviše utiče da sam odvojen od Aneli, što je Nerio neočekivano ušao. Rekao mi je da nema ništa protiv mene, ali sve to utiče na mene. Ostavio sam poverenje Aneli i verujem joj sto odsto. Nismo pričali o tome da li će ona ući ili ne, nego smo spontano doneli odluku da ja uđem. Razmišljam kakav će biti reakcija ukućana kad bude ulazila. Sad Aneli i njeni napolju prolaze kroz pakao. Ja ne podržavam to što iznosi o svojoj majci. Sutra ćemo svi otići, a on će život nastaviti uz majku. Možda ovo sve ispadne i dobro. Sutra će i njenoj deci biti osamnaesti, trebaće da ode. Najbitnija je harmonija i taj zdrav odnos. Ne bio u njegovoj koži. Vidim da nekad sedi zamišljem i gleda u jednu tačku. Nije ni njemu lako - rekao je Luka.

Vujović je progovorio i o odnosu sa Aneli i priznao da li postoji nešto zbog čega bi ona mogla da se naljuti na njega.

- Mi imamo svoj krov nad glavom. Jedino mogu da pogrešim u nekom stavu. Ja bih i njemu dao savet da pozove majku i da popriča sa njom. Nisam nikad bio u ovakvoj situaciji. Mislim da nema razloga da se ljuti. Verujem da voli sestru rođenu i njeno dete. Aneli je u super odnosima sa Neriom. Ne želim da utičem na dečka jer on ima svoj stav. Ja mislim da ja ne trebam da mu otežam učešće ovde. Pogotovo jer znam kakav odnos ja imam sa Groficom i kakvo sam gostoprimstvo imao - rekao je Vujović.

"Boli me briga za šuplje priče"

Janjuš je jednom prilikom izjavio da se nakon izlaska iz Elite 8 dopisivao sa Aneli, a nakon njegove izjave bivša učesnica rijalitija se oglasila na Instagramu.

Nakon toga je Aneli objavila snimak sa ćerkom i dodala:

- Boli nas briga za šuplje priče.

Nikad se nisam dopisivala sa Janjušem, to tvrdim - napisala je Aneli i otkrila da se nada da će se i Milica Veličković oglasiti tim povodom.

