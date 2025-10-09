Bivša rijaliti učesnica Aneli Ahmić vodi žestoku borbu sa fanaticima na društvenim mrežama dok je njen verenik Luka Vujović u "Eliti".

Ona je odlučila da im jasno stavi do znanja da to neće trpeti, ali i otvoreno priznanja da misli da iza svega toga stoji Biljana Vujović, Lukina majka.

Po svemu sudeći pojedinim pratiocima i fanovima njihove ljubavi nije se dopalo što je iskreno priznala da joj se ne dopada što provodi vreme u blizini Maje Marinković, zbog čega su krenuli da je urnišu porukama. Ona se oglasila putem svog profila na društvenoj mreži Instagram i otkrila kako će reagovati na sadržaj koji joj stiže.

- Samo da znate da eedom kako mi pošaljete poruku Lukini fanatici blokiram. Sve potiče od gospođe Biljane koju nikad uvrediti neću, kao što nisam ni Baju. Ja kome ne odgovaram za snajku, žao mi je... Nećemo sa vama živeti svakako. Prioritet mi je moja ćerka i život sa njom. Tri profila Lukina blokirana za tri minuta, nažalost. Luka, oni moj život ne mogu da kroje jer sam ja žena sa stavom i karakterom - napisala je Aneli putem storija na svom Instagram profilu.

