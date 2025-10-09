Slušaj vest

Maja Marinković i Luka Vujović nekoliko puta su nasamo razgovarali i postali prisniji nego inače, te su po Beloj kući uveliko krenula šuškanja da njihovo prijateljstvo može prirasti u nešto više.

U emisiji "Pitanja gledalaca" Vujović je progovorio o odnosu sa njim i pomenuo svoju verenicu.

"Imam verenicu napolju"

- Maja kao Maja, normalna je devojka. Ja ne znam Maju od ranije. Za sada ne mogu da kažem ružno nešto, kada bih izuzeo da nisam sa Aneli i da nemaju sukob. Ja sa Majom ne provodim vreme i ne družim se. Nije istina da mi koketiramo i ne gledam je drugim očima. Između mene i Maje ne može ništa da bude, kao ni sa drugom nekom devojkom. Fizički ne želim da komentarišem ni Maju ni neku drugu devojku jer imam verenicu napolju. Samo me Aneli zanima - rekao je Luka.

"Znam da sam najjača riba"

Marinkovićeva je odmah udaril kontru i objasnila da je njoj blam da bude upletena u aktuelnu priču oko porodice Ahmić.

Maja Marinković o Luki Vujoviću i Ahmićima

- Ja nisam primetila da me gleda na neki drugi način. Meni ne treba ničija potvrda, imam ogledalo ispred sebe i znam da sam najjača riba. Meni bi bio blam da budem upletena u priču sa Ahmićima. On je super i korektan momak, ali biti upleten u priču sa bolesnom porodicom Ahmić jer za mene poniženje. Počevši od majke monstruma, pa matore vračare, a onda i ove polupane koja nema šta ovde nije radila. Kučetu je dala ime kao moj Leo. Žena ima 37 godina, a kakva joj je biografija, a kamoli rijaliti učešće - rekla je Maja.

