Aneli Ahmić u emisiji otečena i sa flasterima po licu

Rijaliti učesnica Aneli Ahmić je na svom Instagramu podelila fotografiju Asmina Durdžića i Marka Janjuševića Janjuša i javno ih potkačila.

Aneli Ahmić se nedavno našla na stubu srama kada je Milena Kačavenda rekla kako je ona nosila u emisiji "Narod pita" verenički prsten koji joj je dao Marko Janjušević Janjuš, iako je tada bila verena sa Lukom Vujovićem.

Dok je Milena to pričala, na Aneli su se obrušili Janjuš i otac njenog deteta, Asmin Durdžić.

Ahmićevaju je po svemu sudeći isteralo iz takta to što je bivši partneri svaki dan pominju u rijalitiju, pa je javno udarila na njih.

Naime, ona je podelila Markovu i Asminovu fotografiju iz Bele kuće i izvređala ih.

"E dva paćenika! Presmešni ste", kratko je napisala ona.

"Imam verenicu napolju"

Maja Marinković i Luka Vujović nekoliko puta su nasamo razgovarali i postali prisniji nego inače, te su po Beloj kući uveliko krenula šuškanja da njihovo prijateljstvo može prirasti u nešto više.

U emisiji "Pitanja gledalaca" Vujović je nedavno progovorio o odnosu sa njim i pomenuo svoju verenicu.

- Maja kao Maja, normalna je devojka. Ja ne znam Maju od ranije. Za sada ne mogu da kažem ružno nešto, kada bih izuzeo da nisam sa Aneli i da nemaju sukob. Ja sa Majom ne provodim vreme i ne družim se. Nije istina da mi koketiramo i ne gledam je drugim očima. Između mene i Maje ne može ništa da bude, kao ni sa drugom nekom devojkom. Fizički ne želim da komentarišem ni Maju ni neku drugu devojku jer imam verenicu napolju. Samo me Aneli zanima - rekao je Luka.

