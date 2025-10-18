Slušaj vest

U "Eliti 9" poprilično se zakuvalo nakon što se Maja Marinković distancirala od Asmina Durdžića za kojeg tvrdi da je odlepio za njom.

To je trenutno glavna priča u rijalitiju,a učesnici smatraju da su se emocije javile sa obe strane, te da se Maja na kraju povukla zbog Asminove devojke Stanije Dobrojević, sa kojom je u dobrim odnosima.

- Na koje načine te Asmin proganjao u kući?! S druge strane, komentarišu ljudi da nisi neko ko je bežao - pitao je Darko Tanasijević Maju tokom emisije "Pitanja novinara".

"Muljao je i petljao"

Asmin ostavio Staniju Foto: ATA images

- Nije bio iskren, muljao je i petljao je, na svako pitanje sam imala repliku, ali nisam želela iz pristojnosti da upadam. Da, uhodio me je, slao je Daču da me prati i da prenosi neke situacije. To je zato što je odbijen. Kada smo ušli u kući, ja sam ga gledala kao Stanijinog partnera, ja bih kao slobodna devojka trebala da imam manje odgovornosti, nego on. Ja sam Staniju stavila kao prioritet. Asmin nije tip muškarca koji se meni sviđa, ne ložim se na neke stvari. Sada prebacuje na čokoladice i palačinke, to su budalaštine, bitna je suština odnosa. Ja se sa svog mesta ne pomeram, oni su ti koji dolaze kod mene. Da, njegovo ponašanje jeste kao psihopata, ja kod Drveta nisam rekla da je psihopata, nego da me uhodi. On je tu i kada nije tu - pričala je Maja i nastavila:

- Ja sednem da jedem posle žuke, evo ti ih. Odem u pušionicu, sedim na početku vrata, on je iza, krene priča i ja odgovaram, vrlo dobro pazim kako odgovaram i šta pričam. Sinoć, posle mog tuširanja, on meni prilazi i kaže: "Ti ako si htela, mogla si sa mnom da popričaš", ne izlaze moji klipovi kako ja pričam o njima. Pošto je jako bezobrazno i vulgarno to što je rekao, pošto bih ja prodala svoju vaginu zarad kadra, ja sam ovde osam godina. Ja nisam bila poznata ovde kao neko ko pljuje porodicu, to rade oni, a sve njih je lično napravila Stanija Dobrojević. Muškarac koji je odbijen je jedna uvreda, mene ne intresuje da li je u afektu ili bilo šta. To što sam ja ono što bi oni možda želeli da budu, evo ti, za mene pravi muškarac ne može da bude onaj koji će da vređa ženu, muškarci željni slave za mene nisu muškarci - rekla je Maja.

1/5 Vidi galeriju Maja Marinković Foto: Printscreen YouTube, Instagram

- On je rekao: "Mene kada neka devojka zanima, ja priđem i kažem da je moja", a on kaže da se samo igrao, a da si se ti samo upecala. Da li si shvatila to kao igru ili je imao ozbiljnije pretenzije - pitao je Darko.

"Odlepio je za mnom"

- Ma kakva igra, to je priča za malu decu. Ja sam njega pitala u jednom momentu: "Izvini, da li si na nekom zadatku", on kaže: "Nisam, sa njima se sprdam, sa tobom ne". Ako se ti igraš, igraš se sa samim sobom i sa svojom vezom. To je sve samo izgovor jer je čovek odlepio za mnom, kako može da se igra kada mi šalje Daču koji mi govori da je on ljubomoran na Luku?! Ja čokoladice nisam tražila, ja sam sposobna i sve sam sebi obezbedila. Zamisli ti koji je to primitivni mozak, pa kao e čokoladice, e palačinka. Naravno, da bi Dača kao njegov poltron ustao i pričao laži. Moći će samo da budu sokačare i da tračare samo o meni, u mom prisustvu neće biti. Ja sam jedinka, meni nije potreban čopor ili klan, jako su smešne karike da bih se bavila istim - rekla je Marinkovićeva.

- Po čemu si zaključila da je Alibaba težak folirant i lažov? - pitao je Darko.

- Jeste, sve izvrće, a kada nema argumenata onda se čupa na Daču, koji je njegov potrčko i pijun. Meni nije normalno da muškarac tih godina uđe u radio i kaže: "Ti ne bi dobila dva pitanja da nije mene", oni pričaju o snimcima i ostalo. Zato sam rekla da su mi on i Aneli isti, mislim da su rođeni jedno za drugo jer jako lažu i ozbiljni su fanatici rijalitija - rekla je Maja.

Maja Marinković tvrdi da je Asmin zaljubljen u nju Foto: Printskrin, Boba Nikolić

- Da li je istina to što Alibaba kaže da si ti slala Daču da ga pita što te kulira? - pitao je Darko.

Dobar pijun

- Ne znam da li sam ga to pitala, Dača je non-stop prilazio. Kada sam bila u Odabranima, ja nisam izlazila iz Odabranih, meni je to odgovaralo, svaki put me pita: "Što si smorena? Šta ti je?", znaš šta mi je zasmetalo jako? Zasmetalo mi je kada me je uštinuo za obraze, tada sam bila pred fazi pucanja, nije mi prijalo. Meni niko ne može da kaže: "Je l' ti je jasno?!", ja jednog tatu imam, gazdu i dečka nemam! Non-stop mi je prenosio da je Asmin odlepio, pa onda ovde izvrće, ali mora da bude dobar pijun - rekla je Maja.

- Rekla si da želiš da dokažeš svima da ti se Asmin ne sviđa i da nisi Aneli da se naložiš na primitivne stvari. Na šta se to Aneli, kako kažeš, naložila? - pitao je Darko.

- Mene ne lože materijalne stvari, a svaki muškarac koji ima, on se time ne hvali. Meni je to fuj i odvratno, za mene su to lake žene i sponzoruše. Što se Aneli tiče, da, rekla sam to, ona je klasična sponzoruša za mene, uvek je spominjala, Kačavenda je tu bila realna. Asmin je sam rekao da njega nije volela kao muškarca, nego više taj luskuzan život sa njim. Aneli se sve svodilo na to ko koju marku nosi, to su za mene nesposobne žene i sve rade zarad svoje lične koristi. Ja u životu ne trpim ništa zarad nečeg, a ko ga ima, neka trpi. On je ponizio jer je dao Staniji crveni karton jer je mislio da ima prođu kod mene, a zapravo je dao sebi autogol. Stanija šta je sve preživela zbog Aneli koja je došla ovde i govorila da joj je otela muža, gospođo, veži svoje kerove za drvo! - rekla je Maja.

Stanija Dobrojević Foto: Instagram

"Stanija je zvezda"

- Ti ponižavaš Staniju samim tim da govoriš da si kraljica rijalitija, a ne možeš da se uporediš sa njom jer izgleda kao milion? - pitao je Darko.

- Svako treba da ima samopouzdanje, a ne lažno i da potcenjuje druge ljude. Ja ovde nikoga ne potcenjujem, ja ovde nemam stav zvezde, svakome dam pristup da porazgovaramo, ali ako osetim da sam ugrožena, videće drugu stranu. Što se tiče Stanije, ona jeste zvezda i ona ih je sve napravila - rekla je Maja.