Učesnici "Elite 9" danima bruje o odnosu Luke Vujovića i Aneli Ahmić. Pogotovo jer je Luka u rijalitiju, a Aneli u spoljnom svetu, javnost pomno prati svaki njihov korak, pogled i reč.

Glasine o tome da teško prikriva svoje emosije su sve glasnije, dok on tvrdi da su priče neosnovane.

Njegova devojka redovno se oglašava na svom Instagram profilu, a po svemu sudeći, kroz svoje objave, upućuje Vujoviću veoma jasnu poruku.

Aneli Ahmić Foto: Printscreen Instagram

Ona je okačila sliku novog para cipela, a mnogima je za oko zapala pesma koja se nalazi u opisu objave.

Pesma pevačice Edite Aradinović može se protumačiti kao provokacijama Vujoviću, što su mnogi njeni fanovi zaključili.

- Duža mi je štikla nego ljubav tvoja, evo sviće zora, ako priznaš, kvit smo pola-pola - glasi tekst pesme.

Kurir.rs

