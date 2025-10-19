Sari Stojanović dodelili su dijagnozu
Rijaliti
UČESNICI "ELITE" DODELJENA DIJAGNOZA Cimeri uveliko primetili njeno specifično ponašaje: Luda devojka!
Rijalitit učesnica Mina Vrbaški i Anđelo Ranković osamili su se u garderoberu i tom prilikom ćaskali su o cimerni Sari Stojanović.
Oni su razgovarajući o njoj tošli do zaključka da nije normalna, odnosno da boluje od duševne bolesti.
- Ona me pita da mi pomogne i sve mi se umiljava, ja kažem: ''Nema potrebe'' - rekao je Anđelo.
- Anđelo, ona nije normalna. Stane i blene u Terzu, ono stvarno nije normalno. Luda devojka - rekla je Mina.
- Cirkus - rekao je Anđelo.
Kurir.rs
