Rijalitit učesnica Mina Vrbaški i Anđelo Ranković osamili su se u garderoberu i tom prilikom ćaskali su o cimerni Sari Stojanović.

Oni su razgovarajući o njoj tošli do zaključka da nije normalna, odnosno da boluje od duševne bolesti.

- Ona me pita da mi pomogne i sve mi se umiljava, ja kažem: ''Nema potrebe'' - rekao je Anđelo.

Sara Stojanović Foto: Printscreen

- Anđelo, ona nije normalna. Stane i blene u Terzu, ono stvarno nije normalno. Luda devojka - rekla je Mina.

- Cirkus - rekao je Anđelo.

