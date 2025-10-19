Slušaj vest

Starleta Stanija Dobrojević ne može da veruje šta Asmin Durdžić, sa kojim je dugo bila u vezi, radi u rijalitiju "Elita 9".

Ona je sada stala pred kamere i otvorila dušu o svemu.

- Svakom Asmin može da se dopadne, ja ne gledam kojoj se on dopada, nego šta on radi. On se izgubio posle par nedelja, on je izgubio kompas. Maja, Mina, pa onda završi sa onih pet što su ga češkale. Ja mu sve najbolje želim da ostvari sve što je zacrtao. Nisam očekivala sve ovako brzo, možda je ovo moja sloboda... On meni nije dao da dišem, da odem u Majami, kontrolisao me je gde sam i šta sam. Kad odem na jogu, slao je ljude da me prate. Ako je toliko ispravan bio, što je mene stalno proveravao? - rekla je Stanija u dahu.

1/5 Vidi galeriju Stanija Dobrojević Foto: Printscreen YouTube, Printscreen

- Meni je isto kad za nekom osobom trčiš i kad neku poljubiš. Njega nije briga za mene. Meni deluje kao da je kraj, ali da zvanično nismo odsvirali taj kraj. Po svemu što sad vidim, tako deluje. On je osoba koja je u stanju da ima nešto sa Majom i da kaže: ''Stanija, ljubavi moja, ovo radim da ti pokažem da ti ona nije drugarica'''. Ozbiljan je manipulator. Ja sam bila uverena da mi je bio veran, ako je ovo sad ovako ko zna šta će biti u narednom periodu - dodala je ona u emisiji "Premijera - Vikend Specijal".

"Asmin me je obmanuo"

Otkrila je i kako joj deluje to što je Aneli rekla da je razume, jer se potegla tema da Luka gleda Maju na isti način kao i Asmin.

- Moguće je da me razume. Meni je najvažnije da ja nisam nikada imala u planu da joj nešto uzmem. Za nju sam saznala onog trenutka kada je rekla da sam ja njoj uzela muža i oca njenoj ćerki, kada se pojavila u ''Eliti 7''. On se meni predstavio kao slobodan momak, ona to mora da shvati da me je obmanuo i slagao. Nikada ne bih bila lubavnica, jer ja muškarcu moram da budem prva i jedina - jasna je bila starleta.

Kurir.rs

Stanija u emisiji "1 na 1":