Drama u "Eliti 9" pred ulazak Aneli Ahmić ne jenjava, a sada se oglasila i Hana Duvnjak, verenica sina Site Ahmić, Neria Ružanjija. Njena Instagram objava izazvala je lavinu reakcija, a poruka koju je poslala nikoga nije ostavila ravnodušnim.

Povodom ulaska svoje sestre, Aneli, oglasila se Sita koja je poručila da ju je podržala samo zbog odbrane Neria.

- Sestru sam podržala za ulazak samo iz jednog razloga – a to je moje dete! Za svoje dete bih svet okrenula naopačke. Aneli će biti uz Nerija i meni je mnogo lakše zbog toga, iako to donosi druge probleme. Moj glavni i osnovni cilj je moje dete! - napisala je Sita, a Hana je podelila njenu obaju i odgovorila joj.

Hana se obratila Siti Ahmić
Hana se obratila Siti Ahmić Foto: Printscreen Instagram

- A od koga ga treba braniti? Svi ga u kući vole i svi ga vani vole. Što ga nisi čivala ceo život, nego ga zlostavljala, a sad ga hoćeš ućutati, ali nije Nario glup. Ovo je samo priča za njene fanove -napisala je Hana.

