Aneli Ahmić ušla je u Elitu 9 i na samom startu napravila haos svojim pojavljivanjem. Njen bivši partner Marko Janjušević Janjuš je ovonedeljni vođa koji je odlučio da u izolaciju pošalje baš Aneli i njenog partnera Luku Vujovića kako bi rešili sve nesugčasice i probleme.

"Janjuš je tebe iskreno voleo"

Iako je većina tvrdila da su se osetile varnice između bivšeg košarkaša i Ahmićeve, Janjušev emotivni govor iznenadio je mnoge, dok se Aneli borila da pokaže da joj je svejedno.

- Moj današnji izbor su trebali biti Maja i Luka, ali ipak u izolaciju šaljem Aneli i Luku jer ona treba svom dečku da kaže da nije zaljubljena u njega. Ja ne lažem ništa, ja vam želim da popričamo u izolaciji i rešite problem. Meni nije svejedno otkad sam te video i voleo bih da vas dvoje rešite i da budete na čistom i jedno i drugo - rekao je Janjuš.

Aneli Ahmić u svađi sa Janjušem Foto: Printscreen

- Znam da si lažan i da s*reš u prazno - rekla je Aneli.

- Ti znaš da je tebe Janjuš iskreno voleo. Ti mene možda ne bi žalila nikada kada su me svi gazili - rekao je Janjuš.

- Je l' si ti mene ikada žalio? - upitala je Aneli.

Marko Janjušević Janjuš Foto: Printscreen

- Jesam, ja bih poginuo za tebe da si moja kao što sam ginuo za tebe - rekao je Janjuš.

- Jesi - rekla je Aneli.

Svađa sa Lukom zbog Janjuša

Aneli je odmah nakon izlaganja za crnim stolom ušla u sukob sa verenikom, a tema je bila Maja Marinković i Lukino flertovanje sa njom.

- Zašto se žena odjednom okrenula protiv mene? - upitala je Aneli.

- Otkud ja znam - rekao je Luka.

- Da li si tražio nekad telefon? - upitala je Aneli.

- Ne, nikada - rekao je Luka.

- Onda očigledno svi lažu jer žele da nas rastave - rekla je Aneli.

- Ne sviđa mi se sa kakvim stavom si ušla - rekao je Luka.

- Ne sviđa ti se? Da nećeš možda da te grlim i ljubim? Doviđenja, prijatno i reč ti neću reći - rekla je Aneli.

- Je l' imaš? - upitao je Luka.

- Sram te bilo da mi Maju sutlijašicu ubacuješ u naš odnos. Ovo je ništa šta bih ti ja rekla - rekla je Aneli.

- Ja odlazim, ti uživaj - ustao je Luka i otišao.

