Aneli Ahmić ušla je u rijaliti "Elita 9" i već s prvim minutom njenog boravka na imanju došlo je do haosa.

Osim što se prvo suočila sa verenikom Lukom Vujovićem, kojem je zamerila bliskost s Majom Marinković, pa svađe sa bivšim Asminom Durdžiće, ona je istakla i da njen sestrić Nerio Ružanji laže da ga je majka Sita zlostavljala.

Naime, Nerio je govorio da je majka pretila njemu i njegovoj tada trudnoj verenici Hani zbog čega ju je prijavio policiji, a sada se pojavila i fotografija njegove prijave, piše Pink.rs, što dokazuje sve šta je rekao. Ipak, Aneli i dalje drži stranu svoje sestre i negira sestrićevu priču.

Aneli se pravi luda

Njih dvoje su ušli u raspravu, a Aneli se napravila ludom te je tvrdila da nije znala da je Nerio tužio Situ i da je ona dobila zabranu prilaska Neriju i tada trudnoj Hani.

Podsetimo, Nerio je ušao u rijaliti kako bi izneo svoju stranu priče i sve o sukobu s majkom koja ne prihvata Hanu za njegov životni izbor.

- Ja sam došao da iznesem svoju životnu priču i svako može da dođe i pita me, a ja ću uvek da odgovorim. Ušao sam iz više razloga, treba mi novac zbog porodice, ušao sam iz ljutne prema majci i da odbranim svoju porodicu. Moja majka je htela da iznese stvari koje nisu istina - rekao je Nerio tokom gostovanja u radio emisiji "Amnezija".

Majka mu pretila otkazom

- Nerio je ispričao da kad mu se Hana porodila mama mu pretila mu je otkazom. Nerio je potvrdio priču da je Sita optužila muža i majku da se**ualno opšte - rekao je Dača.

Nerio je za majku Situ rekao da je zla žena

- Kad se Hana porodila pitao sam majku da budem slobodan da bih bio uz svoju ženu dok se opravi i njena reakcija je bila eksplozivna i da ne mogu da budem slobodan. Nju nije zanimalo što se porodila, rekla je da može sve sama. Ja nisam hteo da popustim, ona je rekla da će mi dati otkaz, a ja sam rekao da to slobodno uradi. Rekla je da ne moram više da radim, da idem kući kod Hane i onda mi se nakon par dana javila da krenem opet da radim - ispričao je Sitin sin.