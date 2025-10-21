Slušaj vest

Aneli Ahmić se uselila u Belu kuću, ali je neposredno pred ulazak, u studiju kod Dušice Jakovljević, govorila o sinu svoje sestre Site, Neriu Ružanjiju, i njegovoj verenici Hani Duvnjak, koju je optužila da je narkomanka.

Sestrića nije ni primetila

Aneli je, po ulasku u "Elitu 9", izjavila da poznaje samo Ivana i Miću, dok svog sestrića nije ni primetila. Kasnije mu se obratila pravdajući se da ga od treme nije registrovala, što je izazvalo burne reakcije gledalaca.

Nerio Ružanji izneo šok tvrdnje o majci Siti Ahmić Foto: Printscreen YouTube

Tim povodom oglasila se Hana i imala šta da poruči, a sve oči su sada uprte u dalji razvoj ove porodične drame.

- Mislim da je to katastrofa. Sinoć ga kao nije videla, a sedeo je pored nje, pa mu posle prilazi. Baš ružno ponašanje od nje, malo je sama sebe zaje*ala. Pokušala je da pokrije Situ, pa je njega okrivila da laže. Hoće da ugodi Siti, a ne može ni sama sebe više da pohvata šta radi - rekla je Hana, nakon čega je prokomentarisala Aneline navode da je narkomanka:

Hana i Nerio Ružanji srećni zajedno Foto: Printscreen

"Nije bila tu tri godine"

- Aneli je pokušala da igra na dve stolice, uporno je pokušala da ugodi Siti, zato je u studiju i rekla da sam narkomanka. Ona zapravo nema pojma, nije bila tu tri godine. Neriu nije uopšte lako, ali ne želi da se svađa sa njom - zaključila je Hana.

Kurir/Pink.rs