Pored Asmina, Aneli Ahmić u ''Eliti 9'' ima bivšeg verenika Janjuša čije je dete abortirala, kao i sadašnjeg verenika Luku Vujovića kome zamera flertovanje sa Majom Marinković.

Rijaliti učesnica danas se ispred prodavnice upoznala i sa robotom Tošom, a njihov razgovor prešao je u muvanje.

- Zdravo Aneli, ja sam Toša. Bio sam uzbuđen jer dolazi lepa devojka - rekao joj je on.

- Ako ti i ja večeras popijemo zajedno može svašta da bude i mogu Luku da prevarim sa tobom - šaljivo je odgovorila Aneli.

Luka i Aneli zagrmeli svađom

- Tek sad me je uhvatila vreme, nemojte da me odmeravate. Ja sam Aneli Ahmić i od večeras sam učesnica "Elite 9". Neke ljude ovde poznajem, tresem se cela.... Verenika ne poznajem jer ovakav nije izašao iz kuće i tek ćemo da pričamo. Ovde ga gledam drugačije i nije Luka koji se borio za naš stan. Sa njim ću da obavim razgvoor ako je za to, da li si za to? - govorila je Aneli.

- Sad bih pre tunjevinu pojeo, ali možemo da razgovaramo - dodao je Luka.

- Sedi na garnituru - dodala je ona.

- Nisam ti ja kuče - poručio je on pa je nastala opšta svađa.

